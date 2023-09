Wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim. Gdzie 11.09 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Planowane wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim

powiat brodnicki

Jastrzębie 81, 82, 87, 89.

9.11 od godz. 8:30 do 13:30

powiat golubsko-dobrzyński

Przeszkoda 3.

9.11 od godz. 10:00 do 13:00

powiat grudziądzki

Wydrzno 4.

9.11 od godz. 10:00 do 13:30

Gawłowice od 13 do 16.

9.11 od godz. 9:30 do 14:00

Szembruk od 21 do 24.

9.11 od godz. 10:00 do 13:30

powiat aleksandrowski

Łówkowice od 73 do 75.

9.11 od godz. 10:00 do 13:00

Stary Zbrachlin 1, Zosin 3, od 6 do 11, 11A, 11B, 11C, 11D, od 12 do 15.

9.11 od godz. 10:00 do 13:00

powiat włocławski

Izbica Kujawska ulice Augustowska 5, 8, 42, 44, 44A, Polna 1, 3, 3/B, 3A, 3B, 5, 6, 8, 8 B, 10, od 12 do 14, 16, 18, 20, 28, Izbica Kuj.-6/40 (GPO), Izbica Kujawska-6/39 (GPO), Spokojna 10 , Izbica Kuj6/8 .

9.11 od godz. 8:00 do 10:00