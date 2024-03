Wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim. Gdzie 12.03 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Gdzie mogą wystąpić wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim 12.03? Przedstawiamy spis miejsc, w których planowane są wyłączenia w ciągu najbliższych dni. Brak prądu może być irytujący, dlatego warto na ten czas znaleźć sobie odpowiednie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną wyłączenia prądu najczęściej są budowy, remonty oraz modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu sytuacje w kujawsko-pomorskim.

Gdzie obecnie (12.03 9:04) nie ma prądu w kujawsko-pomorskim?

powiat świecki Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią krótkie przerwy w zasilaniu w miejscowości: Wielki Komórsk ul. Nowomostowa, Zawadzka Góra, Kozłowiec, Nadrzeczna, Lisi Kąt, Kościelna Góra, Nowska A, Nowska B, Nowska numery: 1, 2, 4A, 27, Warlubska 2 oraz od 15 do 55, i przyległe. Prosimy o wyłączenie falowników przy instalacjach fotowoltaicznych, ponieważ uniemożliwiają one pracę agregatu. W przypadkach, gdy falownik nie zostanie wyłączony, ze względów bezpieczeństwa konieczne będzie wyłączenie danego odbiorcy, aby przeprowadzić zaplanowane prace i zasilić pozostałych klientów.

12.03 od godz. 7:00 do 15:30 powiat żniński Barcin Dąbrowieckiego Barcin Wieś 3, 107

12.03 od godz. 7:30 do 14:00 powiat inowrocławski Kawęczyn 50, 49, 29,

12.03 od godz. 7:30 do 14:00

powiat nakielski Brak zasilania w miejscowości Rynarzewo dla ulicy. Kalinowa 6, 7, 10 ze stacji transformatorowej Rynarzewo 5.

12.03 od godz. 8:00 do 12:30 powiat tucholski Krzywogoniec 119, i przyległe.

12.03 od godz. 8:00 do 15:30 Parlin numery: od 46 do 49, 63, od 65 do 80, i przyległe.

12.03 od godz. 8:00 do 11:30 powiat bydgoski Brak zasilania w miejscowości Gzin ul. Oktowo; Długa 8.

12.03 od godz. 8:00 do 14:00 Brak zasilania w miejscowości Żołędowo ul. Sasankowa.

12.03 od godz. 8:00 do 14:00

Planowane wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim

powiat wąbrzeski Małe Pułkowo od 1 do 5, 6A, 85/3, Wielkie Radowiska 11, 136, 192/1, 227/1.

3.12 od godz. 8:00 do 16:00

powiat golubsko-dobrzyński Kolonia Lipnica 1A, Owieczkowo 24, 136/15, 143/12, 143/9, 281, Sokoligóra 58, 128/12, 128/20, 143/10, 143/19.

3.12 od godz. 8:30 do 17:30 powiat grudziądzki Kneblowo 1A, 2, Rozental 2, 6.

3.12 od godz. 8:00 do 11:00 powiat aleksandrowski Słońsk Dolny 36, 36A, 36C, od 38 do 42, 163/9, Wołuszewo od 1 do 5, od 7 do 10, 89F, 247/6, Wołuszewo-247/6.

3.12 od godz. 8:00 do 10:00 Słupy Duże 36.

3.12 od godz. 12:00 do 17:00 Ujma Duża 37.

3.12 od godz. 12:00 do 17:00 powiat radziejowski Bodzanowo 64.

3.12 od godz. 12:00 do 17:00 Bilno 25, Ujma Mała 1, 3.

3.12 od godz. 8:00 do 12:00 Zagajewice od 17 do 19, 19A, 37, Zagajewice-68/2.

3.12 od godz. 8:00 do 14:30

Bilno 20, 21, od 24 do 30, 33, Bilno (wieś)-97, Ujma Mała od 1 do 7, od 9 do 12, 18.

3.12 od godz. 12:00 do 17:00 powiat włocławski Bodzia 28, 28/A, od 30 do 32, 34, od 36 do 41, 45, 46, 33/1, Bodzia-27 (GPO), Ustronie 20, 21, 21A, od 22 do 28.

3.12 od godz. 8:30 do 11:30 Dąbrówka 3, 4, od 6 do 8, od 10 do 13, 13/A, 14, 14A, 16, 20, 37, 40, 114/3 , 36/1, Dąbrówka-37.

3.12 od godz. 8:00 do 10:30 powiat rypiński Żałe 6 B, 561/28, 561/32, 561/33, 561/42, 561/44, 561/6.

3.12 od godz. 9:00 do 13:00 powiat toruński Czernikowo ulice Chabrowa 7, 806, Liliowa 1, 5, Polna 11, 12, 12A, 13, 14, 14A, 14B, 14C, 16, 468/23, 469/4, 485/1, 485/7, 842, DZ. 809, Zajączkowo , 468/8, 469/6, 843, 844.

3.12 od godz. 10:00 do 14:00

Czarne Błoto ulice Brzozowa 15b, Cyprysowa 16, Wierzbowa 4, 6, 7, 7A, 12, 93 91C, 92/B, 92A, 93b, 93E, 342/18, 342/19, 342/22, 342/27, 342/31, 342/32, 342/33, 342/35, 342/39, 342/40, 342/42, 342/9, 556, Rozgarty ulica Zielona Polana 17/B, 17A, 17C, 19C, 19D, 20, 20A, 20D, 20E, 21, 21A, 21B, 21C, 22, 22/B, 22c, 22E, 23, 23A, 23B, 23C, 161/2, 33/118 , 156, 33/117, 33/30, 33/31.

3.12 od godz. 8:00 do 13:00 Gutowo ulice Droga Mleczna 22, 235/6, Leśna 10A, 321/1, Złota , 194/22 10 M, 10C, 194/12, 194/23, 236/17, 236/21, 236/22, 319/2.

3.12 od godz. 10:00 do 13:00 powiat lipnowski Pokrzywnik 28, 31.

3.12 od godz. 8:00 do 16:00 powiat inowrocławski Gorzany 26, 27, 28, 29, 30, 30a, 31, 33, 32,

12.03 od godz. 10:00 do 15:00

Kościelec 61, 60, 52, 59, 53, 54, 55, 57

12.03 od godz. 10:00 do 15:00 Dąbie 7, 7a, 6, Leśnianki 19, 16, 16a, 17, 13, Kępa Kujawska 1

13.03 od godz. 7:30 do 14:00 Pławin 3, 4, 5, 5a, 6, 7, 7a, 8, 8a, 9, 10,

13.03 od godz. 8:30 do 13:30 Pakość Jankowska 21, 23, 25, 27, 29, 16, 18, sklep, 18a, 20, 22, 24, 24a, 26, 40, 39, 39a, 39b, 39c, 38e, 38c, 38b, 38a,

13.03 od godz. 9:00 do 12:00 Kruszwica Pszeniczna 136 i sąsiedni

13.03 od godz. 12:00 do 15:00 Inowrocław Szparagowa, Batkowska, Warsztatowa Rąbińska 83, 85, 85a, 87, 90, 89, 89a, 96, 91, 91a,

14.03 od godz. 8:30 do 13:30

Grodztwo Wiosenna 16, 18, 25, 8, 20, 22, 28, 35,

15.03 od godz. 8:00 do 11:00

Wola Stanomińska 11, 15, 16, 16a, 17, 14, 12, zgodnie z plakatami

15.03 od godz. 9:00 do 13:30 Gąski 39, 38, 37, 36, 35, 34, 31, 32, 30, 29, 28, 33, 40, 41, 42, 43, 46, 44, zgodnie z plakatami

16.03 od godz. 8:00 do 14:00 powiat żniński Budzyń 34, 38, 37,

13.03 od godz. 7:30 do 15:00 Jeziora 2, 3, 4, 5

13.03 od godz. 7:30 do 14:00 Lubostroń 35, 36, 33, i sasiednie

14.03 od godz. 8:00 do 15:00 Bożejewiczki Żnińska 2, 8, 10, 12, 16, 24, 22, 26, 28, 32,

15.03 od godz. 8:00 do 15:00 Mamlicz 154e, 154f, 41a, 41, 40, 39,

15.03 od godz. 8:00 do 12:30 Smerzyn 100, 101,

15.03 od godz. 12:00 do 15:00

powiat bydgoski Brak zasilania w miejscowości Dąbrowa Chełmińska ul. Jasna.

13.03 od godz. 8:00 do 14:00 Brak zasilania w miejscowości Maksymilianowo ul.: Bukowa dz. 335/8; Polna 28, 30; Strusia 16, 18, dz. 336/8.

13.03 od godz. 8:00 do 15:00 Brak zasilania w miejscowości Solec Kujawski ul. Kujawska 21A; Kopernika 8, 10, 16, 18, 18A-B.

14.03 od godz. 7:30 do 13:00 Brak zasilania w miejscowości Przyłęki ul. Bystra 2 - 8; Potokowa.

14.03 od godz. 8:00 do 12:30 Kilkuminutowe braki zasilania w miejscowości Przyłęki ul.: Zabytkowa 21 - 63; Wodna; Flisacka; Wioślarska; Bystra; Gwieździsta; Cicha; Szuwarowa; Tęczowa; Willowa; Młoda.

14.03 od godz. 8:00 do 12:30

Brak zasilania w miejscowości Łochowo ul. Wyspiańskiego 7, 9, 11.

14.03 od godz. 8:00 do 13:00

Brak zasilania w miejscowości Przyłęki ul. Zabytkowa 36 - 48 (str. parzysta), 61, 63; Wydmowa.

14.03 od godz. 8:00 do 13:00 Brzoza rejon ulic Ptasia, Kanarkowa, Strusia, Orla, Gołębia, Pawia, Kukułcza, Sowia, Jaskółcza, Krucza, Bocianowa,

14.03 od godz. 8:00 do 13:00 Kilkuminutowe braki zasilania w miejscowości Białe Błota ul. Goplany; Dworska; Centralna 58, 60, 64, 66; Czerska 49, 51, 53, 55.

15.03 od godz. 8:00 do 13:00 Brak zasilania w miejscowości Janowo ul. Olimpijska, Relaksowa, ROD Polana.

15.03 od godz. 8:00 do 13:00 Brak zasilania w miejscowości Stary Dwór nr 24, 25, 26, 27, 28, 29, 36, 98, 96 ze stacji transformatorowej Stary Dwór 1.

20.03 od godz. 8:00 do 16:00 Brak zasilania w miejscowości Tryszczyn dla ulicy Jabłoniowa 29 ze stacji transformatorowej Tryszczyn 17.

21.03 od godz. 9:00 do 13:00

powiat tucholski Jesionowo, i przyległe.

13.03 od godz. 8:00 do 10:30 Brody 1A, i przyległe.

13.03 od godz. 8:00 do 15:30 Klonowo os. Wypychowo, i przyległe.

14.03 od godz. 8:00 do 15:30 Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią krótkie przerwy w zasilaniu w miejscowości: Tuchola ul. Połczyńskiego, Chojnicka numery parzyste 62, od 64 do 68 oraz ogródki działkowe Storczyk, Młyńska 10, Bladowo numery: 1, 2, od 3 do 69A, 70, 70A, 70B, od 71 do 81, i przyległe. Prosimy o wyłączenie falowników przy instalacjach fotowoltaicznych, ponieważ uniemożliwiają one pracę agregatu. W przypadkach, gdy falownik nie zostanie wyłączony, ze względów bezpieczeństwa konieczne będzie wyłączenie danego odbiorcy, aby przeprowadzić zaplanowane prace i zasilić pozostałych klientów.

15.03 od godz. 7:30 do 13:00

Koślinka od numeru 14 do 18, i przyległe.

15.03 od godz. 8:00 do 13:30 Okoniny Nadjeziorne od numeru 1 do 4, Brzozowe Błota 12, i przyległe.

15.03 od godz. 9:00 do 13:30 powiat sępoleński Brak zasilania w miejscowości Wąwelno ulica Sportowa od 6 do 19 ze stacji transformatorowej Wąwelno 5.

13.03 od godz. 8:00 do 13:00 powiat nakielski Brak zasilania dla stacji. Nakło Rejon ulica Nowa. Nakło Tuwima ul Tuwima Karnowska. Nakło CPN CPN Orlen. Gabrielin. Gumnowice 1 2 3. Ślesin 1 2 4 5 6 7 8 9 11 12. Trzeciewnica 1 2 3 4 5 8 PGR. Przywrócenie zasilania około godziny

13.03 od godz. 9:00 do 16:00 Brak zasilania w miejscowości Dziewierzewo 1, 17, 23, 17, 17a, 28, 28a, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 38a, 40, 81, 147, 146, 148, 149, 150 ze stacji transformatorowej Dziewierzewo 1.

14.03 od godz. 8:00 do 16:00

Brak zasilania w miejscowości Szaradowo nr 12, 13, 14, 15, 16 ze stacji transformatorowej Szaradowo 2.

14.03 od godz. 8:00 do 14:00 Brak zasilania w miejscowości Smarzykowo od 1 do 18 ze stacji transformatorowej Smarzykowo.

14.03 od godz. 9:00 do 11:00 Brak zasilania w miejscowości Ślesin ulica Rzemieślnicza od 1 do 10 b ze stacji transformatorowej Ślesin 1.

21.03 od godz. 8:00 do 16:00 Brak zasilania w miejscowości Kowalewo dla ulic. Szkolna od 6 do 28a oraz 34a, 40, 40a, oraz Pałucka 39 ze stacji transformatorowej Kowalewo 1.

22.03 od godz. 8:00 do 15:00

powiat świecki Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią krótkie przerwy w zasilaniu w miejscowości: Osie ul. Kamienna 1, i przyległe. Prosimy o wyłączenie falowników przy instalacjach fotowoltaicznych, ponieważ uniemożliwiają one pracę agregatu. W przypadkach, gdy falownik nie zostanie wyłączony, ze względów bezpieczeństwa konieczne będzie wyłączenie danego odbiorcy, aby przeprowadzić zaplanowane prace i zasilić pozostałych klientów.

14.03 od godz. 7:30 do 15:30

Osie ul. Wybudowanie Pod Starogard 11A, i przyległe.

15.03 od godz. 8:00 do 12:30

ZOBACZ KONIECZNIE Urlop potrafi rozczarować. Oczekiwania kontra rzeczywistość

Skąd bierzemy informacje o wyłączeniach prądu?

Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja

Gdzie zgłosić brak prądu?

Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Co to jest prąd elektryczny?

Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo.

Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu?

Dostawcy energii elektrycznej często planują wyłączenia prądu z powodu: modernizacji sieci energetycznej

przyłączania nowej sieci energetycznej

konserwacji sieci transformatowej

remonty

Pozostałe wyłączenia prądu

Czasami może zdarzyć się tak, że brak prądu równa się awarii sieci energetycznej. Powodów może być wiele - uszkodzenia spowodowane przez człowieka, warunki pogodowe lub wybite bezpieczniki w instalacji domowej. Podajemy następujące przypadki: burza

powalone drzewo

silny wiatr

opady śniegu

szadź

kradzież przewodów przez złodzieja

wysiadanie bezpieczników

prace budowlane

Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu?

jeśli nie ma prądu w mieszkaniu to warto sprawdzić korki. Kolejnym krokiem będzie sprawdzenie, czy jest prąd na klatce i ulicy

jeśli nie ma prądu na klatce schodowej to trzeba się skontaktować z właścicielem lub administratorem budynku

jeśli nie ma prądu w sąsiednich domach i mieszkaniach to trzeba skontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej

Jakie znaleźć sobie zajęcie, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu?

rozmowa z domownikami

gry planszowe

porządki w szafie

segregowanie ubrań

czytanie książek

sen

Warto również na okoliczność braku prądu przygotować sobie na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwa w dostawie prądu może zdarzyć się w godzinach wieczornych.

Dużo kupujesz ale nie lubisz przepłacać? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!