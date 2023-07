Wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim. Gdzie 12.07 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Gdzie można się spodziewać wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim 12.07? Pokazujemy spis miejsc, w których planowany jest brak prądu w kujawsko-pomorskim. Warto wiedzieć, kiedy i gdzie nastąpi przerwa w dostawie prądu w twojej okolicy. Brak prądu w domu może być budzić irytację, dlatego dobrze jest na ten czas znaleźć sobie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną planowanych wyłączeń prądu są najczęściej modernizacje sieci oraz remonty lub budowy.

Planowane wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim Grudziądz Turznice 5 I, 5D, 155/17, 155/4, 155/6.

7.12 od godz. 11:00 do 15:00 powiat radziejowski Chalno od 2 do 5, 2/14, 2/30, 2/34, 4/2, 4/3, Chalno-2/18 (GPO), Chalno-2/29, Chalno-4/11.

7.12 od godz. 8:30 do 13:30 powiat lipnowski Krojczyn 27, 54, od 57 do 64, 64B, 65, 66, 71, 73, 73A, od 74 do 86, od 88 do 92, 92A, 94, 95, 97, 98, 98A, 105/2, 106, 119/4, 87/3, 88, 93/1, Krojczyn-43/4.

7.12 od godz. 8:00 do 11:00 Skępe ulice Spółdzielcza 3, 8A, 16, 119, Warszawska 3.

7.12 od godz. 10:00 do 14:00 powiat rypiński Szczawno 28.

7.12 od godz. 8:30 do 14:00 Bobrowiec, ul. Mazowiecka, ul. Bobrowiecka, Kamionka, ul. Przy Stawie, ul. Przemysłowa, ul. Pod Dębami, ul. Lasek Sosnowy

13.07 od godz. 8:00 do 10:00

Bobrowiec, ul. Sowia, ul. Kormoranów, ul. Wilgi, ul. Bażancia, ul. Sójki, ul. Bukszpanowa, ul. Puszczyka, ul. Bobrowiecka

14.07 od godz. 10:00 do 14:00 Bobrowiec, ul. Główna, ul. Bobrowiecka, Gołków, Zielna,, Zaleśna, Piaskowa

17.07 od godz. 10:00 do 12:00 powiat toruński Dobrzejewice 34, 44, 45, 49, 51, 51 A, 52, 52A, 54, 54A, od 55 do 61, 61/A, 62, 62A, 62B, 125, 194/4, 194/8 195/1, 200/1, 217/1, ul. Warszawska dz. 194/1, Głogowo ulice Długa 8, 12, 13, 17, 17A, 18, 20, od 23 do 26, 29, 31, 151/1, Warszawska 1, 6, 7, 9e, 15, 17, 23, 25, 27, 29, 31A, 31D, 33, 35, 65a, 302/2 4, 6A, 9A, 18, 20, 94, 94A, 151/5.

7.12 od godz. 8:30 do 13:30

powiat sępoleński Piaseczno, ul. Śląska, ul. Sobieskiego, ul. Żółkiewskiego, ul. Batorego, ul. Kochanowskiego

12.07 od godz. 9:00 do 13:00

Piaseczno, ul. Stołeczna, ul. Anny Jagiellonki, ul. Kopernika

12.07 od godz. 9:00 do 13:00 Piaseczno, ul. Śląska nr 19, 20, 21, 22,, ul. Kochanowskiego od nr 1 do nr 12

18.07 od godz. 9:30 do 13:30 Piaseczno, ul. Pomorska od nr 21 do nr 44, ul. Kajki, ul. Morcinka, ul. Gałczyńskiego nr od 1 do 11, ul. Gojawiczyńskiej nr od 1 do 7A

19.07 od godz. 10:00 do 14:00 Piaseczno, ul. Tulipanów, ul. Konwalii, ul. Koralowa

20.07 od godz. 9:00 do 13:00 powiat świecki Łazy, ul. Aleja Krakowska od numeru 189 do numeru 203, ul. Łączności od numeru 41 do numeru 49C i od numeru 56 do numeru 60

12.07 od godz. 10:00 do 14:00 powiat bydgoski Wilcza Góra, ul. Baśniowa numery 12, 14, 16, 18

12.07 od godz. 11:00 do 15:00

powiat włocławski Marysin, ul. Aleja Krakowska 137, 139A, Wólka Kosowska, ul. Nadrzeczna, Wygoda Al. Krakowska od nr 83 do 131 nieparzyste (stacja benzynowa Cirkle),, Wygoda Nadrzeczna od nr 2 do nr 10

19.07 od godz. 9:00 do 13:00

Skąd pobieramy informacje o wyłączeniach prądu? Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja Gdzie zgłosić brak prądu? Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Co to jest prąd elektryczny? Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały i zmienny. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo. Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu? Dostawcy energii czasami planują wyłączenia prądu z kilku powodów: modernizacja sieci energetycznej

konserwacja stacji transformatorowej

przyłączenie nowej sieci energetycznej

remonty Inne wyłączenia prądu Może zdarzyć się tak, że brak prądu oznacza awarię sieci energetycznej. Powodem są warunki pogodowe, uszkodzenia spowodowane przez człowieka oraz wybite korki w instalacji domowej. Przedstawiamy następuje przypadki: silne wiatry

burza

powalone drzewo

szadź

opady śniegu

prace budowlane

kradzież przewodów przez człowieka

wysiadanie korków Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu? jeśli nie ma prądu w mieszkaniu to warto sprawdzić korki. Kolejnym krokiem będzie sprawdzenie, czy jest prąd na klatce i ulicy

jeśli nie ma prądu na klatce schodowej to trzeba się skontaktować z właścicielem lub administratorem budynku

jeśli nie ma prądu w sąsiednich domach i mieszkaniach to trzeba skontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej Jakie znaleźć sobie zajęcie, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu? rozmowa z domownikami

gry planszowe

porządki w szafie

segregowanie ubrań

czytanie książek

sen Warto również na okoliczność braku prądu przygotować sobie na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwa w dostawie prądu może zdarzyć się w godzinach wieczornych.

