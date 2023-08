Wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim. Gdzie 17.08 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

powiat radziejowski

Dęby 2, 2A, 2B, 3, 4, 4A, 14, od 30 do 33, od 35 do 38, od 40 do 43, 44A, 44B, od 45 do 47, od 49 do 51, od 53 do 74, 76, 76A, od 77 do 81, 83, 84, 155, 156, Koszczały od 1 do 8, od 11 do 20, 22, 23, 25, od 28 do 32, Koszczały-131/1 (GPO), Koszczały-45 (GPO), Krzywosądz 41, 42, od 45 do 47, od 52 do 54, od 61 do 63, od 75 do 78, 82, 138/2, 331/2, Krzywosądz-138/19 (GPO), Morawy 2, Smarglin 1, 2, od 9 do 14, od 17 do 21, 28, 29, 31, 33, 34, 36, 38, 39, 50, 52, od 54 do 60, 62, 63, 65, 66A, 66B, 67, 68, 70, 76, 288/11, Smarglin -347 (GPO)., Smarglin-288/10 , Smarglin-288/14 , Smarglin-288/15 (GPO), Smarglin-304/1 .

17.08 od godz. 10:00 do 16:00