Wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim. Gdzie 19.01 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Gdzie obecnie (19.01 1:04) nie ma prądu w kujawsko-pomorskim?

Planowane wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim

Kurkocin 1, od 3 do 7, od 9 do 11, 14, 22, 23, 23 A, 24, 26, 27, 176/4, 255/26. 19.01 od godz. 8:00 do 16:00

powiat radziejowski

Byczyna 11, 18, 19, od 21 do 24, od 26 do 28, 30, 31, 33, od 38 do 42, 44, od 47 do 49, od 55 do 58, od 60 do 63, od 66 do 69, 71, 77, 166/6, 197/4, 31/6, Byczyna-197/17 (GPO), dz. 197/12, Kłonowo od 1 do 9, 11, od 22 do 27, od 29 do 34, 152/5, Kłonowo-113, Kłonowo-126/1 (GPO).

19.01 od godz. 8:00 do 11:00

Biskupice 21A, 34, od 39 do 43, ---184/3 (GPO), Biskupice-194/3 , Kłonówek od 17 do 20, 23, Kłonówek-21 (GPO), Piołunowo 24, 25, 30, Rokitki od 1 do 8, 262/1, Tarnówka 16, 19, 21, 24.

19.01 od godz. 8:00 do 11:00

powiat włocławski

Smogorzewo od 1 do 4, 6, 7.

19.01 od godz. 8:30 do 14:00