Wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim. Gdzie 21.07 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Planowane wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim

powiat tucholski

Bysław, działki 424 i 417/1 przy ulicy Polnej

21.07 od godz. 8:00 do 11:30

Brzozie numery: 16, 18, 21, 21A, 27, 28, 31, 31A, 34, 39, 40, 41, 46, i przyległe

22.07 od godz. 8:00 do 11:30

Lińsk numery od 86 do 97C, i przyległe

23.07 od godz. 9:00 do 13:30

Stary Sumin od 24 do 27, od 35 do 35B, 44, i przyległe.

26.07 od godz. 8:00 do 10:30

Kiełpin od 12 do 18, i przyległe.

28.07 od godz. 8:00 do 14:00

Tuchola ul. Pokoju Toruńskiego numery nieparzyste od 1 do 23, parzyste 2, 4, i przyległe.

28.07 od godz. 9:00 do 12:30

Dębowiec 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 22, i przyległe.

29.07 od godz. 7:00 do 15:30