Wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim. Gdzie 22.02 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Co to jest prąd elektryczny?

Gdzie obecnie (22.02 9:04) nie ma prądu w kujawsko-pomorskim?

powiat brodnicki

Brzozie od 23 do 31, od 35 do 37, od 39 do 41, 41A, 42, 43, 45, 46, 48, 49, 51, 51B, 51C, od 52 do 54, 54A, od 55 do 60, 62, od 171 do 174, 183, 184, 186, 208, 220, 222, 230, 239, 181/1, 183/3, 190/5, 196/10, 196/9, 211/1, 211/12, 211/13, 211/14, 211/15, 211/4, 211/7, 211/9, 214/1, 214/15, 214/7, 214/9, 215, 223/2.

22.02 od godz. 8:00 do 16:00

powiat golubsko-dobrzyński

Bobrowisko 1.

22.02 od godz. 9:00 do 13:00

Grudziądz

Dusocin 45, 47.

22.02 od godz. 8:30 do 13:30

powiat grudziądzki

Białochowo 1, 1A, 3, 4, 6, 7, od 9 do 11, od 14 do 16, 17A, 18, od 49 do 51, 75, 76, 76A, 76B, 77, 77C, 78, 79, 79A, 80, 83, 84, 0001-70/10 (GPO), 70/3.

22.02 od godz. 8:30 do 13:30