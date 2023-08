Wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim. Gdzie 24.08 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Okonin 29, 34, 35, 35A, od 37 do 39, 42, 48, od 50 do 53, od 55 do 59, 66, 69, 99, 100, 107, 108, 110, 111, 120, (dz. 43/2), 0010-70/2, 119, 133/8, 67/2, DZ 133/7. 24.08 od godz. 9:00 do 14:00

Pusta Dąbrówka od 1 do 6, 6A, 7, 8, 8A, od 27 do 29, 30A, od 31 do 35. 24.08 od godz. 9:00 do 17:00

Nogat 1, 11, 12, 12A, od 13 do 15, 15B, 16, 17, 19, 20A, od 21 do 25, 28F, 29, 29 M, 29G1, 29H, 29X, od 31 do 33, od 35 do 38, od 40 do 42, 42A, 191, 2/10, 2/24, 2/32, 2/37, 2/38, 2/39, 2/42, 2/43, 2/44, 2/45, 2/46, 2/47, 2/63, 223/15, 223/17, 223/9, 234/20, 235/1, 62, Nowe Błonowo , 48/1.

24.08 od godz. 9:30 do 14:00

Bukowiec 1, 3, 4, od 16 do 19, Szembruczek 1, 3, 4, 217/1, Szembruk od 1 do 4, 8, 10, 12, 14, 18, 36A, 37, 37A, 38, 39, 41, 50, 71, 83, 276, 345.

24.08 od godz. 9:30 do 14:00

powiat aleksandrowski

Jaranowo 1, Toporzyszczewo 1, 22, 24, 25.

24.08 od godz. 8:30 do 14:30