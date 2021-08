Wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim. Gdzie 25.08 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Planowane wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim

powiat nakielski

Brak zasilania w miejscowości: Samoklęski Małe ul. Bydgoska nr 56 oraz Leśnictwo Tur.

25.08 od godz. 7:00 do 15:00

Brak zasilania w miejscowości Nakło ul. Bielawy 4.

27.08 od godz. 9:00 do 14:00

Brak zasilania w miejscowości Kraczki nr 40, 41, 42, 23, 24.

30.08 od godz. 7:00 do 15:00

powiat świecki

Sulnówko 76, 76A, 77, 78, 78D, i przyległe.

25.08 od godz. 8:00 do 15:30

powiat tucholski

Tuchola ul. Miłosza 3, 4, 5, 7, 9, 11, Szymborskiej 19, i przyległe.

25.08 od godz. 8:00 do 12:00

Drożdżenica od 44 do 47, oraz od 57 do 59, i przyległe.

26.08 od godz. 7:30 do 16:00

Okoninek działki nr 144/7, 144/8, i przyległe.

27.08 od godz. 11:30 do 15:00