Wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim. Gdzie 27.10 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Gdzie można się spodziewać wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim 27.10? Pokazujemy spis miejsc, w których planowany jest brak prądu w kujawsko-pomorskim. Warto wiedzieć, kiedy i gdzie nastąpi wyłączenie prądu w twojej okolicy. Brak prądu w domu może być budzić irytację, dlatego dobrze jest na ten czas znaleźć sobie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną planowanych wyłączeń prądu są najczęściej modernizacje sieci oraz remonty lub budowy. Gdzie i kiedy nie będzie prądu?

Planowane wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim powiat aleksandrowski Brak zasilania w miejscowości Ciele ul Źródlana.

27.10 od godz. 7:00 do 15:00 Brak zasilania w miejscowości Kruszyn Krajeński ul. Grabowa.

27.10 od godz. 8:00 do 13:00 Brak zasilania w miejscowości Łochowo ul. Okopowa; Czereśniowa; Sienkiewicza.

2.11 od godz. 8:00 do 13:00 powiat świecki Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią kilkuminutowe przerwy w zasilaniu w miejscowości: Gawroniec 65, 65A, oraz od 68 do 78, i przyległe.

27.10 od godz. 7:30 do 8:30 Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią kilkuminutowe przerwy w zasilaniu w miejscowości: Gawroniec 65, 65A, oraz od 68 do 78, i przyległe.

27.10 od godz. 13:30 do 15:00 Gawroniec 66, 67, i przyległe.

27.10 od godz. 7:30 do 15:00

Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią kilkuminutowe przerwy w zasilaniu w miejscowości: Taszewo 7, 44, od 55 do 64, Taszewskie Pole 43, 44C, Jeżewo ul. Łąkowa 1, 1A, 3, 5, 7, 16, Ciemniki 1, 2A, i przyległe.

28.10 od godz. 7:30 do 8:30 Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią kilkuminutowe przerwy w zasilaniu w miejscowości: Taszewo 7, 44, od 55 do 64, Taszewskie Pole 43, 44C, Jeżewo ul. Łąkowa 1, 1A, 3, 5, 7, 16, Ciemniki 1, 2A, i przyległe.

28.10 od godz. 11:00 do 12:30 Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią kilkuminutowe przerwy w zasilaniu w miejscowości: Taszewko od 4 do 7, od 13 do 21, i przyległe.

29.10 od godz. 7:30 do 8:30

Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią kilkuminutowe przerwy w zasilaniu w miejscowości: Taszewko od 4 do 7, od 13 do 21, i przyległe.

29.10 od godz. 14:00 do 15:30

Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią kilkuminutowe przerwy w zasilaniu w miejscowości: Lniano ul. Sportowa 5A, Os. Brzozowe 19, i przyległe.

2.11 od godz. 8:30 do 9:30 Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią kilkuminutowe przerwy w zasilaniu w miejscowości: Lniano ul. Sportowa 5A, Os. Brzozowe 19, i przyległe.

2.11 od godz. 11:30 do 12:30 Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią kilkuminutowe przerwy w zasilaniu w miejscowości: Dworzysko od 37 do 50, oraz 57, Kosowo 39, i przyległe.

3.11 od godz. 7:30 do 8:30 Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią kilkuminutowe przerwy w zasilaniu w miejscowości: Dworzysko od 37 do 50, oraz 57, Kosowo 39, i przyległe.

3.11 od godz. 14:00 do 15:30 Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią kilkuminutowe przerwy w zasilaniu w miejscowości: Tleń działka nr 84/131, i przyległe.

3.11 od godz. 8:00 do 9:00

Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią kilkuminutowe przerwy w zasilaniu w miejscowości: Tleń działka nr 84/131, i przyległe.

3.11 od godz. 16:00 do 17:30 Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią kilkuminutowe przerwy w zasilaniu w miejscowości: Górne Gruczno ul. 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich, Kolonia Mickiewicza, oraz hydrofornia, i przyległe.

4.11 od godz. 7:30 do 9:00 Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią kilkuminutowe przerwy w zasilaniu w miejscowości: Górne Gruczno ul. 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich, Kolonia Mickiewicza, oraz hydrofornia, i przyległe.

4.11 od godz. 14:00 do 15:30

powiat nakielski Brak zasilania w miejscowości Smolniki nr 55, 56, 57 ze stacji transformatorowej Chwaliszewo Wieś.

27.10 od godz. 8:00 do 14:00 Brak zasilania w miejscowości Chwaliszewo nr 10, 11, 12, 14, 26, 27, 28, 29 ze stacji transformatorowej Chwaliszewo Wieś.

28.10 od godz. 8:00 do 19:00

Brak zasilania w miejscowości Dobieszewo nr 11 i 39 ze stacji transformatorowej Dobieszewo 3.

2.11 od godz. 7:00 do 18:00 Brak zasilania w miejscowości Dobieszewo nr 11 i 39 ze stacji transformatorowej Dobieszewo 3.

3.11 od godz. 7:00 do 18:00 Brak zasilania w miejscowości Głogowiniec nr 1, 2, 3, 4, 9, 10 ze stacji transformatorowej Głogowiniec 2.

4.11 od godz. 7:00 do 18:00 Brak zasilania w miejscowości Głogowiniec nr 1, 2, 3, 4, 9, 10 ze stacji transformatorowej Głogowiniec 2.

5.11 od godz. 7:00 do 18:00 powiat bydgoski Brak zasilania w miejscowościach: Rafa, Pień, Reptowo, Słończ 32.

27.10 od godz. 8:00 do 15:00 Brak zasilania w miejscowości Wilcze ul. Krakowska.

27.10 od godz. 8:00 do 13:00 Brak zasilania w miejscowości Solec Kujawski ul. Cyprysowa; Jemiołowa.

28.10 od godz. 8:00 do 13:00

Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią kilkuminutowe przerwy w zasilaniu w miejscowości: Włóki 36, 37, 38, 39, i przyległe.

28.10 od godz. 8:00 do 9:00 Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią kilkuminutowe przerwy w zasilaniu w miejscowości: Włóki 36, 37, 38, 39, i przyległe.

28.10 od godz. 10:30 do 12:00 Brak zasilania w miejscowości Jarużyn ul. Kolonia działki 56/3 do 56/15.

28.10 od godz. 8:00 do 13:00

Dobrcz Sienno Kotomierz

28.10 od godz. 9:00 do 16:00 Brak zasilania w miejscowości Nowy Jasiniec ul. Wyzwolenia od nr 28 do 37 ze stacji transformatorowej Nowy Jasiniec 1.

29.10 od godz. 7:00 do 15:00 Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią kilkuminutowe przerwy w zasilaniu w miejscowości: Stronno ul. Leśna 1C, 1DB, 1DC, i przyległe.

29.10 od godz. 8:00 do 9:00

Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią kilkuminutowe przerwy w zasilaniu w miejscowości: Stronno ul. Leśna 1C, 1DB, 1DC, i przyległe.

29.10 od godz. 11:30 do 12:30 Brak zasilania w miejscowości Solec Kujawski ul. Wiejska 49, 51.

29.10 od godz. 8:00 do 13:00 Brak zasilania w miejscowości Osielsko ul. Stokrotkowa.

29.10 od godz. 8:00 do 13:00 Brak zasilania w miejscowości Niemcz ul. Mikołaja Kopernika.

3.11 od godz. 8:00 do 13:00 Brak zasilania w miejscowości Niemcz ul. Pitagorasa; Archimedesa 1, 3; Marco Polo 2; Kolumba 3.

3.11 od godz. 8:00 do 13:00 Brak zasilania w miejscowości Czarże ul. Wiatrakowa.

4.11 od godz. 8:00 do 12:00 Brak zasilania w miejscowości Solec Kujawski ul. Bukowa 1 - 48; Wierzbowa 1 - 11; Dębowa 2 - 16.

5.11 od godz. 7:00 do 15:00

Brak zasilania w miejscowości Żołędowo ul. Jabłoniowa.

5.11 od godz. 8:00 do 13:00 Brak zasilania w miejscowościach: Maksymilianowo ul. Cicha 7; Koronowska 1, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 40; Podgórna 1, 2, 3, 4, 6, 8, 8a, 10, 12, 14, 18. Żołędowo ul. Brzoskwiniowa; Koronowska 42, 44, dz. 86/9, dz. 86/4; Pod Lasem 1, 2, 4, 6, 10, dz. 60/25; Sadownicza 11, 32, 34, 28, dz. 60/9, dz. 60/7, dz. 60/5.

5.11 od godz. 8:00 do 12:00

Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią kilkuminutowe przerwy w zasilaniu w miejscowości: Kotomierz ul. Długa 24, 26, 28, Zalesie od 1 do 8A, i przyległe.

5.11 od godz. 11:00 do 12:00 Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią kilkuminutowe przerwy w zasilaniu w miejscowości: Kotomierz ul. Długa 24, 26, 28, Zalesie od 1 do 8A, i przyległe.

5.11 od godz. 14:00 do 15:30

powiat tucholski Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią kilkuminutowe przerwy w zasilaniu w miejscowości: Lisiny, i przyległe.

27.10 od godz. 8:00 do 9:30 Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią kilkuminutowe przerwy w zasilaniu w miejscowości: Lisiny, i przyległe.

27.10 od godz. 13:00 do 14:30 Tuchola ul. Na Górce, Kasztanowa, Mickiewicza 60, Czarna Droga (ogródki działkowe), i przyległe.

27.10 od godz. 8:00 do 11:00 Wysoka działki nr 165/7, 167/7, 665/6, i przyległe.

27.10 od godz. 8:30 do 13:00 Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią kilkuminutowe przerwy w zasilaniu w miejscowości: Płazowo 28, 30, 30A, Świt 1 (leśniczówka), i przyległe.

28.10 od godz. 7:15 do 8:30 Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią kilkuminutowe przerwy w zasilaniu w miejscowości: Płazowo 28, 30, 30A, Świt 1 (leśniczówka), i przyległe.

28.10 od godz. 16:30 do 18:30

Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią kilkuminutowe przerwy w zasilaniu w miejscowości: Cieleszyn od 9 do 20, od 26 do 41, Rudki 16, i przylegle.

28.10 od godz. 8:00 do 9:00 Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią kilkuminutowe przerwy w zasilaniu w miejscowości: Cieleszyn od 9 do 20, od 26 do 41, Rudki 16, i przylegle.

28.10 od godz. 10:30 do 11:30

Tuchola ul. Różewicza, Kopernika 35, Szymborskiej 10, 20, i przyległe.

28.10 od godz. 9:00 do 12:30 Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią kilkuminutowe przerwy w zasilaniu w miejscowości: Pruszcz Wybudowanie 12, 14, i przyległe.

29.10 od godz. 8:00 do 9:00 Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią kilkuminutowe przerwy w zasilaniu w miejscowości: Pruszcz Wybudowanie 12, 14, i przyległe.

29.10 od godz. 13:00 do 14:30

Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią kilkuminutowe przerwy w zasilaniu w miejscowości: Szumiąca, Wandowo, Bysław 74F, i przyległe.

29.10 od godz. 8:30 do 10:00 Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią kilkuminutowe przerwy w zasilaniu w miejscowości: Szumiąca, Wandowo, Bysław 74F, i przyległe.

29.10 od godz. 11:30 do 13:00 Bysław od 62 do 70, od 74 do 80 oraz tartak, Szumiąca 3A, 5, 8, 9, oraz Zakład BAZDREW, i przyległe.

29.10 od godz. 9:00 do 12:30 Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią kilkuminutowe przerwy w zasilaniu w miejscowości: Piła ul. Nogawicka 5, oraz od 14 do 17, i przyległe.

2.11 od godz. 8:00 do 9:00 Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią kilkuminutowe przerwy w zasilaniu w miejscowości: Piła ul. Nogawicka 5, oraz od 14 do 17, i przyległe.

2.11 od godz. 12:00 do 13:00

Raciąski Młyn 1A, 5, 6, i przyległe.

2.11 od godz. 8:00 do 11:30 Nowy Sumin działki nr 17/8, 18/1, 21/4, i przyległe.

3.11 od godz. 8:45 do 12:30 Stary Sumin od 41 do 43, i przyległe.

4.11 od godz. 8:00 do 11:30

Nowy Sumin 83, oraz działki nr 24, 18/2, i przyległe.

4.11 od godz. 9:00 do 12:30 Tajwan 1, 3, 5, 6, i przyległe.

4.11 od godz. 9:30 do 12:30 Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią kilkuminutowe przerwy w zasilaniu w miejscowości: Wierzchucin, Wysoka od 1 do 30, oraz 51, 52, 62, 63, 64, Iwiec od 1 do 18, oraz 132, i przyległe.

5.11 od godz. 8:00 do 9:30 Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią kilkuminutowe przerwy w zasilaniu w miejscowości: Wierzchucin, Wysoka od 1 do 30, oraz 51, 52, 62, 63, 64, Iwiec od 1 do 18, oraz 132, i przyległe.

5.11 od godz. 14:00 do 15:30

Wierzchucin 2, Wysoka od 31 do 50, od 53 do 61, oraz od 65 do 79, Iwiec od 18A, do 24, od 28 do 44, od 55 do 61, od 67 do 73, oraz 115, 116, 131, 133, i przyległe.

5.11 od godz. 8:30 do 14:30 powiat żniński Władysławowo 26, 27, 25, i sąsiednie budynki

27.10 od godz. 8:00 do 14:00 powiat inowrocławski Janowice 18, 19, 19 a, 20, 14, 21, 22, 22 a, 2, 2 a,

28.10 od godz. 8:00 do 15:00 Jacewo Kwiatowa, Jaśminowa, Lawendowa, Magnolii Przerwa na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego

29.10 od godz. 7:30 do 9:00 Jacewo Kwiatowa, Jaśminowa, Lawendowa, Magnolii Przerwa na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego

29.10 od godz. 14:30 do 15:30

Jacewo Kwiatowa 21 Plast-Mar

29.10 od godz. 8:00 do 15:00

powiat sępoleński Brak zasilania ze stacji transformatorowej Olszewka 6 Zakład Wulkanizacyjny oraz ul. Dożynkowa nr 13, 15 i 78A.

29.10 od godz. 8:00 do 13:00

Skąd bierzemy informacje o wyłączeniach prądu? Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja Gdzie zgłosić brak prądu? Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Co to jest prąd elektryczny? Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały i zmienny. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo. Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu? Dostawcy energii czasami planują wyłączenia prądu z kilku powodów: modernizacja sieci energetycznej

konserwacja stacji transformatorowej

przyłączenie nowej sieci energetycznej

remonty Inne wyłączenia prądu Może zdarzyć się tak, że brak prądu oznacza awarię sieci energetycznej. Powodem są warunki pogodowe, uszkodzenia spowodowane przez człowieka oraz wybite korki w instalacji domowej. Przedstawiamy następuje przypadki: silne wiatry

burza

powalone drzewo

szadź

opady śniegu

prace budowlane

kradzież przewodów przez człowieka

wysiadanie korków Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu? jeśli nie ma prądu w mieszkaniu to warto sprawdzić korki. Kolejnym krokiem będzie sprawdzenie, czy jest prąd na klatce i ulicy

jeśli nie ma prądu na klatce schodowej to trzeba się skontaktować z właścicielem lub administratorem budynku

jeśli nie ma prądu w sąsiednich domach i mieszkaniach to trzeba skontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej Jakie znaleźć sobie zajęcie, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu? rozmowa z domownikami

gry planszowe

porządki w szafie

segregowanie ubrań

czytanie książek

sen Warto również na okoliczność braku prądu przygotować sobie na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwa w dostawie prądu może zdarzyć się w godzinach wieczornych.

