Wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim. Gdzie 28.08 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Gdzie obecnie (28.08 2:06) nie ma prądu w kujawsko-pomorskim?

powiat radziejowski

Krotoszyn, Wola Skarbkowa, Zagajewice.

od 27.08 godz. 22:57 do 28.08 godz. 3:00

Planowane wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim

powiat brodnicki

Chlebowo 1, 2, od 18 do 22, Rokitnica Nowa 9, 10, 42, 42A, 43, Rokitnica-Wieś 20, 21, 23, 24, 24A, od 25 do 28, od 32 do 34, 43A.

28.08 od godz. 8:30 do 14:00

powiat chełmiński

Starogród 18, 21, 22, 91, 95, 0017-375/7, 228/12, 228/3, 228/7, Starogród Dolny 9a, 9A, 13A, 19, 20, 23, 26, 27, 29, 31, 91, 92, 96, 98, 148/1, 159/1, 199, 228/1, 228/8, 328/2, 375/1, 375/8, dz. 165.

28.08 od godz. 9:00 do 13:00

powiat aleksandrowski

Ośno , 81/9, Dz. 83/4, Ośno Drugie od 1 do 4, 4A, 5, 6, 6 B, 7, 7A, od 8 do 20, 20A, 22, 22A, 23, 25, 25A, 28, 43/14, 52/5, Ośno Drugie-44/2 , Ośno Drugie-52/8 , Ośno Drugie-53/2 , Ośno Drugie-62/4 , Ośno Drugie-62/5 , Ośno Drugie-74/5 (GPO), Ośno Drugie-75/2 , Ośno Drugie-75/3, Ośno Drugie-81/18, Ośno Drugie-81/19 , Ośno Drugie-81/20 , Plebanka 1, 2, 2a, 3A, 4, 5, 21, 23, 23B, 28, 28A, 28B, od 29 do 38, 38A, 39, 40, 42/6, Plebanka-2/3 (GPO), Plebanka-33/3 (GPO).

28.08 od godz. 8:30 do 14:30