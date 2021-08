Wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim. Gdzie 28.08 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Gdzie obecnie (28.08 20:07) nie ma prądu w kujawsko-pomorskim?

Bydgoszcz

Awaryjny brak zasilania dla ulic : Bielicka od numeru 57 do 88 a, Horodelska 39 , od numeru 68 do 104 . Przywrócenie zasilania około godziny 21.00

28.08 od godz. 13:34 do 21:00

Planowane wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim

powiat nakielski

Brak zasilania w miejscowości Kraczki nr 40, 41, 42, 23, 24.

30.08 od godz. 7:00 do 15:00

Brak zasilania w miejscowości Nakło dla ulicy. Powstańców Wielkopolskich nr 25, 27, 29, 29A, 31 ze stacji transformatorowej Nakło Jackowskiego.

4.09 od godz. 8:00 do 16:00

powiat bydgoski

Brak zasilania w miejscowości Niemcz ul. Bydgoska 65, 90, 92, 98, 100, dz. 253/37; Malczewskiego.

30.08 od godz. 7:30 do 13:00

Brak zasilania w miejscowościach:Gzin Górny ul. Sosnowa. Oktowo nr 60, 62A, 34, 36, 36A, 37, 38, 39, 39A, 40, 42, 42B, dz. 8/9, 8/7, 8/4. Raciniewo ul. Bydgoska Leśniczówka. Stacja abonencka Otowice 3 UNIMAT nr 97850.

31.08 od godz. 6:30 do 15:00