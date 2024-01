Wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim. Gdzie 30.01 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu?

Co to jest prąd elektryczny?

Planowane wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim

powiat świecki

Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią krótkie przerwy w zasilaniu w miejscowości: Zamczyska, Dębowe, Kuźnica, Średnia Huta, Lipinki od numeru 90 do 108A, i przyległe. Prosimy o wyłączenie falowników przy instalacjach fotowoltaicznych, ponieważ uniemożliwiają one pracę agregatu. W przypadkach, gdy falownik nie zostanie wyłączony, ze względów bezpieczeństwa konieczne będzie wyłączenie danego odbiorcy, aby przeprowadzić zaplanowane prace i zasilić pozostałych klientów.

30.01 od godz. 7:00 do 15:30

Czaple numery: od 8 do 10B, od 24 do 26C, Ernestowo 19, 19A, 32, i przyległe.

30.01 od godz. 8:00 do 12:00

Stara Huta działka nr 284, i przyległe.

31.01 od godz. 8:00 do 12:30

Zdrojewo od numeru 10B do 10E, i przyległe.

31.01 od godz. 9:00 do 13:30