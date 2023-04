Wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim. Gdzie 4.04 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Planowane wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim

powiat wąbrzeski

Dębowa Łąka od 115 do 119, 119A, 120, od 122 do 124, 321/1, 326.

4.04 od godz. 8:30 do 13:30

powiat grudziądzki

Stara Ruda od 12 do 14, od 16 do 19.

4.04 od godz. 8:00 do 14:00

Bursztynowo 1, 33, od 58 do 60, 62, 63, od 66 do 68, od 70 do 75, od 77 do 81, od 85 do 87, 89, 90, od 92 do 94, 51/7, Świecie nad Osą , 3/1.

4.04 od godz. 8:00 do 14:00

Przesławice 41, od 43 do 46.

4.04 od godz. 8:00 do 12:30

Radzyń Chełmiński ulica Fijewo od 3 do 5, 23, 26, 28.

4.04 od godz. 9:00 do 13:00

Fijewo 6, 136/11, Kneblowo , 136/14.

4.04 od godz. 9:00 do 13:00