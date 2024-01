Wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim. Gdzie 5.01 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu?

Co to jest prąd elektryczny?

Gdzie obecnie (5.01 8:04) nie ma prądu w kujawsko-pomorskim?

Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią krótkie przerwy w zasilaniu w miejscowości: Brzozowe Błota (nie dotyczy nr 12, 13), i przyległe. Prosimy o wyłączenie falowników przy instalacjach fotowoltaicznych, ponieważ uniemożliwiają one pracę agregatu. W przypadkach, gdy falownik nie zostanie wyłączony, ze względów bezpieczeństwa konieczne będzie wyłączenie danego odbiorcy, aby przeprowadzić zaplanowane prace i zasilić pozostałych klientów. 5.01 od godz. 8:00 do 13:30

Niwy ul. Krakowska, ul. Szosa Gdańska, ul. Tatrzańska, Strzelce Górne ul. Leszczynowa, Wilcze ul. Darłowska, ul. Karwieńska, ul. Szczecińska, ul. Szosa Gdańska, Żołędowo ul. Szosa Gdańska. 5.01 od godz. 1:20 do 9:30

Strzelce Górne ul. Jaworowa, ul. Kasztanowa, ul. Leszczynowa, ul. Wierzbowa. 5.01 od godz. 1:20 do 9:30

Brak zasilania w miejscowości Żołędowo dla ulic. Szosa Gdańska 47, 47a, 47b, 53, 57, 61, 67 ze stacji transformatorowej Wilcze 2. 5.01 od godz. 8:00 do 13:00

Planowane wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim

Grudziądz

Turznice od 31 do 33, od 40 do 45, 45A, 0023-105/10 (GPO), 0023-129/2, 023-10, 105/8.

1.05 od godz. 8:00 do 13:30

powiat grudziądzki

Dębieniec 2.

1.05 od godz. 8:00 do 13:30

powiat rypiński

Gulbiny od 74 do 76, 79, 80.

1.05 od godz. 9:00 do 15:00