Wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim. Gdzie 5.02 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Planowane wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim

Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią krótkie przerwy w zasilaniu w miejscowości: Pruszcz ul. Zamknięta, Główna numery: 5, 7, Sportowa 9, 10 (zaplecze i hala sportowa) oraz kompleks sportowy, i przyległe. Prosimy o wyłączenie falowników przy instalacjach fotowoltaicznych, ponieważ uniemożliwiają one pracę agregatu. W przypadkach, gdy falownik nie zostanie wyłączony, ze względów bezpieczeństwa konieczne będzie wyłączenie danego odbiorcy, aby przeprowadzić zaplanowane prace i zasilić pozostałych klientów. 6.02 od godz. 7:30 do 13:00

Pruszcz ul. Spacerowa numery: od 6 do 11, Północna 5, 8, i przyległe. 8.02 od godz. 8:00 do 14:30

Ludwichowo numery: od 29 do 31 oraz 35, i przyległe. 7.02 od godz. 9:00 do 13:30

Pruszcz ul. Sportowa numery: od 1 do 8 oraz 10, 10A, Główna 21, i przyległe. 6.02 od godz. 8:00 do 12:30

Brak zasilania w miejscowości Zielonka ul. Pekanowa.

14.02 od godz. 8:00 do 13:00

Brak zasilania w miejscowości Ciele ul. Osiedle 34.

15.02 od godz. 8:00 do 13:00

Brak zasilania w miejscowościach: Łochowo; Dereniowa; Zielona; Polna; Bursztynowa; Leszczynowa; Dębowa; Słoneczna; Na trasie; Szafirowa; Śluzowa; Szosa Bydgoska; Notecka; Mostowa; Kasztanowa; Zatokowa; Żeglarska; Brzozowa; Lisi Ogon: Malinowa; Czereśniowa; Krasińskiego; Olszynowa; Brzechwy; oraz dla stacji abonenckich: "Vitroflora" nr 89190; "Łochowo Ogrodnictwo" nr 91260; "Lisi Ogon Mewat" nr 91082; "Lisi Ogon 20" nr 9768593.

16.02 od godz. 7:30 do 14:00

powiat żniński

Sadłogoszcz 83

6.02 od godz. 8:00 do 14:00

Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią krótkie przerwy w zasilaniu w miejscowości: Jeżewo ul. Kolejowa, Świerkowa, Klonowa, Czerska numery: od 5 do 15 oraz 33, Laskowicka numery nieparzyste od 17 do 29, parzyste od 18 do 38A, Polna od 23 do 29, Na Wężowcu 7, 10, 19, Laskowice ul. Błotna 4, i przyległe. Prosimy o wyłączenie falowników przy instalacjach fotowoltaicznych, ponieważ uniemożliwiają one pracę agregatu. W przypadkach, gdy falownik nie zostanie wyłączony, ze względów bezpieczeństwa konieczne będzie wyłączenie danego odbiorcy, aby przeprowadzić zaplanowane prace i zasilić pozostałych klientów.

7.02 od godz. 7:00 do 13:00