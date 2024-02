Wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim. Gdzie 8.02 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Co to jest prąd elektryczny?

Planowane wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim

Pruszcz ul. Spacerowa numery: od 6 do 11, Północna 5, 8, i przyległe. 8.02 od godz. 8:00 do 14:30

Brak zasilania w miejscowości. Witunia dla ulic. Kwiatowa 3, 3a, 5, 7, 11, 13, 14, Krótka od 1 do 12, Runowska od 1 do 18 ze stacji transformatorowej Witunia 3 POM. 8.02 od godz. 8:00 do 15:00

Legbąd ul. Szkolna numery parzyste od 2 do 12, nieparzyste od 1 do 3, Chudzińskiego od 1 do 5, Żwirowa 1, i przyległe.

12.02 od godz. 8:00 do 11:30

Pruszcz ul. Promienna 18, i przyległe.

12.02 od godz. 8:00 do 13:30

Tuchola ul. Świecka 89A (szkoła), i przyległe.

12.02 od godz. 8:30 do 12:00

Wielka Klonia numery: od 14 do 23, 28, od 32 do 42, i przyległe.

14.02 od godz. 8:00 do 14:30

Koźliny działka nr 737/1, i przyległe.

14.02 od godz. 8:00 do 14:30

Rzepiczna numery: od 4D do 4J, 10A, i przyległe.

14.02 od godz. 9:00 do 14:30