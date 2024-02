Wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim. Gdzie 9.02 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Co to jest prąd elektryczny?

Planowane wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim

Biały Bór ulice Lisia 1, 8, Wilcza 13, 19A, 21, 21A 97, 97A, 98, 100, 102A, 102B, 105, 106, 109, 111, 111 B, 111A, 112, 112A, od 113 do 115, 17/6, 30/5, 30/9, 8/5. 2.09 od godz. 8:30 do 14:00

Chalin 4A, 22, 30, DZ. 588, Chudzewo 1, 2, 3A, od 4 do 7, 221. 2.09 od godz. 8:30 do 14:00

Jasień od 20 do 27, 29, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 371, 392/1, Rumunki Jasieńskie 22. 2.09 od godz. 8:30 do 14:00

Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią krótkie przerwy w zasilaniu w miejscowości: Przewodnik gm. Gniew, i przyległe. Prosimy o wyłączenie falowników przy instalacjach fotowoltaicznych, ponieważ uniemożliwiają one pracę agregatu. W przypadkach, gdy falownik nie zostanie wyłączony, ze względów bezpieczeństwa konieczne będzie wyłączenie danego odbiorcy, aby przeprowadzić zaplanowane prace i zasilić pozostałych klientów. 12.02 od godz. 7:00 do 14:00

Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią krótkie przerwy w zasilaniu w miejscowości: Gruczno ul. Lawendowa, Kolonia Sienkiewicza numery: 2, 3, 9, Miejsce Obsługi Podróżnych, i przyległe. Prosimy o wyłączenie falowników przy instalacjach fotowoltaicznych, ponieważ uniemożliwiają one pracę agregatu. W przypadkach, gdy falownik nie zostanie wyłączony, ze względów bezpieczeństwa konieczne będzie wyłączenie danego odbiorcy, aby przeprowadzić zaplanowane prace i zasilić pozostałych klientów. 16.02 od godz. 7:00 do 16:00

powiat tucholski

Legbąd ul. Szkolna numery parzyste od 2 do 12, nieparzyste od 1 do 3, Chudzińskiego od 1 do 5, Żwirowa 1, i przyległe.

12.02 od godz. 8:00 do 11:30

Pruszcz ul. Promienna 18, i przyległe.

12.02 od godz. 8:00 do 13:30

Tuchola ul. Świecka 89A (szkoła), i przyległe.

12.02 od godz. 8:30 do 12:00

Koźliny działka nr 737/1, i przyległe.

14.02 od godz. 8:00 do 14:30

Wielka Klonia numery: od 14 do 23, 28, od 32 do 42, i przyległe.

14.02 od godz. 8:00 do 14:30

Rzepiczna numery: od 4D do 4J, 10A, i przyległe.

14.02 od godz. 9:00 do 14:30

Zwierzyniec numery: od 1 do 9 oraz 18, 20, i przyległe.

15.02 od godz. 8:00 do 15:30