Wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim. Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 12.05

Planowane wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim

powiat chełmiński

Kamlarki od 5 do 7, 7A, 8, 9, 9A, od 10 do 19, 21, 22A, 23, 24, 28, 30, od 36 do 42, Krusin 53, 53A, 53B, 53C, 53D, 53E, 94, Tytlewo od 1 do 8, 8B, od 9 do 11, 15, 16, od 18 do 20, 22, 27/7, Wierzbowo 1, od 3 do 5, od 8 do 11, 15, od 17 do 19, od 23 do 27, 31, 32, 24/1, 75/1.

5.12 od godz. 9:00 do 13:00

Kobyły 23.

5.12 od godz. 9:00 do 13:00

powiat włocławski

Janowice 13, od 15 do 21, 22A, od 23 do 27, 148/3, 70/2, 80/12.

5.12 od godz. 8:30 do 10:30

powiat radziejowski

Sęczkowo od 16 do 26, 40, 41.

5.12 od godz. 9:00 do 13:00