Wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim. Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 13.03

Planowane wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim

Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią krótkie przerwy w zasilaniu w miejscowości: Osie ul. Kamienna 1, i przyległe. Prosimy o wyłączenie falowników przy instalacjach fotowoltaicznych, ponieważ uniemożliwiają one pracę agregatu. W przypadkach, gdy falownik nie zostanie wyłączony, ze względów bezpieczeństwa konieczne będzie wyłączenie danego odbiorcy, aby przeprowadzić zaplanowane prace i zasilić pozostałych klientów. 14.03 od godz. 7:30 do 15:30

Dolna Grupa ul. Szosa Gdańska numery 16, 19, 24, 24A, Słoneczna 2, 4, 5, 7, 9, od 12 do 17, 19, 21, Spacerowa 9, 10, Kwiatowa 2, 2A, 3, Leśna 6, i przyległe. 20.03 od godz. 7:00 do 15:30

powiat tucholski

Klonowo os. Wypychowo, i przyległe.

14.03 od godz. 8:00 do 15:30

Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią krótkie przerwy w zasilaniu w miejscowości: Tuchola ul. Połczyńskiego, Chojnicka numery parzyste 62, od 64 do 68 oraz ogródki działkowe Storczyk, Młyńska 10, Bladowo numery: 1, 2, od 3 do 69A, 70, 70A, 70B, od 71 do 81, i przyległe. Prosimy o wyłączenie falowników przy instalacjach fotowoltaicznych, ponieważ uniemożliwiają one pracę agregatu. W przypadkach, gdy falownik nie zostanie wyłączony, ze względów bezpieczeństwa konieczne będzie wyłączenie danego odbiorcy, aby przeprowadzić zaplanowane prace i zasilić pozostałych klientów.

15.03 od godz. 7:30 do 13:00