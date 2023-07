Wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim. Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 15.07

Gdzie obecnie (15.07 0:06) nie ma prądu w kujawsko-pomorskim?

powiat chełmiński

Starogród.

od 14.07 godz. 23:47 do 15.07 godz. 2:00

Brzozowo ulice Bydgoska, Długa, Grodzka, Miła, Miodowa, Piaskowa, Pogodna, Spacerowa, Spokojna, Sportowa, Tęczowa, Wspólna, Dorposz Szlachecki, Kiełp, Kijewo Królewskie, Kijewo Szlacheckie, Watorowo.

od 14.07 godz. 23:47 do 15.07 godz. 2:00

Planowane wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim

powiat rypiński

Bobrowiec, ul. Główna, ul. Bobrowiecka, Gołków, Zielna,, Zaleśna, Piaskowa

17.07 od godz. 10:00 do 12:00

powiat sępoleński

Piaseczno, ul. Śląska nr 19, 20, 21, 22,, ul. Kochanowskiego od nr 1 do nr 12

18.07 od godz. 9:30 do 13:30

Piaseczno, ul. Pomorska od nr 21 do nr 44, ul. Kajki, ul. Morcinka, ul. Gałczyńskiego nr od 1 do 11, ul. Gojawiczyńskiej nr od 1 do 7A

19.07 od godz. 10:00 do 14:00