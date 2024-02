Wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim. Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 2.02

Co to jest prąd elektryczny?

Planowane wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim

powiat brodnicki

Grzęby 15, 25, 25A, 47.

2.02 od godz. 8:30 do 14:00

powiat wąbrzeski

Nowa Wieś Królewska 12, 65, 67, od 70 do 74, od 77 do 82, 85, 88, 89, 91, 93, 94, 97, 153/1, 86, 95/1, 96, Uciąż od 3 do 6, 12, 15, 26, 27, 30, 32, od 36 do 39, od 42 do 44, 46, 47, 136/1, 94.

2.02 od godz. 8:30 do 14:00

powiat włocławski

Szczkówek .

2.02 od godz. 8:30 do 10:30

Borek od 27 do 29, Borek -106/1 (GPO), Kolonia Łódź od 30 do 35, dz. 116/3.

2.02 od godz. 8:00 do 10:00

Skaszyn 7, 40, 44, 51, 156.

2.02 od godz. 12:30 do 14:30