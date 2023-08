Wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim. Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 21.08

Planowane wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim

powiat brodnicki

Kruszyny od 92 do 95, 101, 103.

21.08 od godz. 8:00 do 14:00

Borek 1, Zaborowo od 77 do 79, 79 A, 79 B, od 80 do 82, 102, 111/1, 81/22, 81/28, 81/29, 87/1.

21.08 od godz. 10:00 do 17:00

Lembarg 88, 92, 94, 96, 98, 99, 99A, od 101 do 104, 104 A, 104C, od 105 do 107, 107 A, od 110 do 114, 122, 147, (dz. 402/80), 376/4, 390/7, 390/8, 398/5, 402/17, 402/18, 402/31, 402/4, 402/45, 402/46, 402/5, 402/58, 402/6, 402/60, 402/61, 402/66, 402/69, 402/79, 402/82, 470, Działka 402/1.

21.08 od godz. 8:00 do 14:00

powiat chełmiński

Kamlarki od 5 do 7, 7A, 8, 9, 9A, od 10 do 19, 21, 22A, 23, 24, 28, 30, od 36 do 42, Krusin 53, 53A, 53B, 53C, 53D, 53E, Tytlewo od 1 do 8, 8B, od 9 do 11, 15, 16, od 18 do 20, 21B, 22, 27/7, Wierzbowo 1, 3, 4, 15, od 17 do 19, od 22 do 27, 31, 32, 75/1.

21.08 od godz. 9:30 do 14:00