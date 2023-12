Wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim. Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 21.12

Gdzie obecnie (21.12 9:03) nie ma prądu w kujawsko-pomorskim?

Szramowo od 6 do 9, 9A, 17, 29, 30, 30A, od 31 do 33, 118/17, 118/27, 118/30, 118/35, 81/1. 21.12 od godz. 8:00 do 14:30

Kowrózek od 1 do 3, 5, od 7 do 9, 27, 16/11, 16/12, 16/16, 16/8, Różankowo ulice Bazaltowa 15, 16, 20, 271/9, Granitowa 3, 5, 9, 13, 17, Kamienna 24, 41, 43, 45, 45/2, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 258, Marmurowa 5, 9 , 265/3, 265/5, 271/13, 271/26, 271/30, 271/6, 339/17, dz. 265/28, Świerczyny 1, od 3 do 7, 10, 11, 13, 14, 16, 294/5, 310/2, 322, 322/3, 334/8, 336/2. 21.12 od godz. 8:00 do 14:00

Planowane wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim

Jeżewo ul. Główna numery parzyste od 20 do 30A, nieparzyste od 37A do 45, Spacerowa numery parzyste od 6 do 12A, nieparzyste od 23A do 23E oraz od 25 do 31, Leśna numery parzyste od 1 do 8A, Czerska 2, 4, 4A, i przyległe. 27.12 od godz. 8:00 do 18:30

Lisiny, Jabłonka, Śliwice ul. Tucholska, Pszenna, Żytnia, Długa, Pod Rosochatkę, Słoneczna, Polna, Zielona, Nad Stawami, Źródlana, Zdrojowa, Cicha, Dębowa, Podgórna, Kościelna, Chabrowa, Rumiankowa, Ks. Sychowskiego numery: 14, 26, 28A, 28B, Czerska numery nieparzyste od 5A do 13 oraz 17, parzyste 6, 8, (stacja LPG, myjnia), Wybudowanie od 1 do 9E, 30, od 47 do 56, Lińsk numery: od 1 do 59, od 66 do 71, od 106 do 139, i przyległe.

27.12 od godz. 8:30 do 13:00

powiat bydgoski

Brak zasilania w miejscowości Żołędowo ul. Jastrzębia 48, 52, 52B, 52C, 52D.

27.12 od godz. 8:30 do 11:00

Brak zasilania w miejscowości Rafa nr 27, 28, 28a, 29, dz. 23/2.

28.12 od godz. 7:00 do 12:00

Karolewo, Kotomierz ul. Miodowa, Koronowska numery parzyste od 16 do 28, nieparzyste od 35 do 41, Długa numery nieparzyste od27 do 33, parzyste od 62 do 72A, Stronno ul. Koronowska numery nieparzyste od 1 do 13, parzyste 8, Wudzyn ul. Kościelna, Leśna, Kwiatowa, Żwirowa, Piaskowa, Kamienna, Kujawska, Stacyjna, Strażacka, Długa od numeru 1 do 35 oraz 37, Lipowa od 1 do 23, od 27 do 29D oraz 43, 45, 47, 50 (nie dotyczy firmy Optymex), i przyległe.

28.12 od godz. 8:00 do 12:30