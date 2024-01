Wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim. Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 25.01

Czy są planowane wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim 25.01? W artykule znajdziesz listę miejsc, w których mogą nastąpić przerwy w dostawie prądu 25.01. Warto wiedzieć wcześniej o zaistnieniu takiej sytuacji. Szczególnie jeśli pracujesz lub uczysz się zdalnie. Najczęstszą przyczyną planowanych wyłączeń prądu są budowy, remonty oraz modernizacje sieci.

Gdzie obecnie (25.01 6:05) nie ma prądu w kujawsko-pomorskim?

powiat grudziądzki Jakubkowo, Jankowice, Plesewo, Szonowo.

25.01 od godz. 1:49 do 7:30 powiat bydgoski Borówno. od 24.01 godz. 22:19 do 25.01 godz. 6:30 powiat inowrocławski Popowiczki. od 24.01 godz. 23:12 do 25.01 godz. 7:30

Planowane wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim

powiat brodnicki Bartniczka ulice Podgórna 12, 14, 18, 29, 31, Przemysłowa 4 , 272/1.

25.01 od godz. 8:00 do 14:00 Bartniki 4 C, 6A, 7, 8, 8c, 8D, 9, 12, 14, Kruszynki .

25.01 od godz. 8:00 do 14:00 Jabłonowo-Zamek 19, 19B, 11/22, 52.

25.01 od godz. 8:00 do 14:00 Grudziądz Nowa Wieś ulice 29 Października od 1 do 6, 6A, od 7 do 10, 10A, od 13 do 16, od 19 do 23, 23A, 24, 24a, 26, 27, Grudziądzka 14, 16, 20, 22, 27, 29, 35, 37, 39, Parowa 2A, Świerkocińska 1.

25.01 od godz. 8:00 do 14:00

powiat włocławski Sułkówek 6, od 9 do 12, 15, 16, 19, 20, 27, 28, Sułkówek--.

25.01 od godz. 13:00 do 14:30 Sarnowo 40, 45.

25.01 od godz. 10:00 do 11:30 Sułkowo 21, 32, 33.

25.01 od godz. 13:00 do 14:30 Zarzeczewo od 1 do 3, 3A, 4, 4A, 5, 6, 6A, 7, 8, od 10 do 15, 159/2, 196.

25.01 od godz. 8:30 do 11:30 powiat lipnowski Głęboczek , 25/8, DZ. 25/13.

25.01 od godz. 9:00 do 13:00

Dyblin, Grochowalsk, Kisielewo, Kochoń, Krępa, Krojczyn, Szpiegowo, Tulibowo.

25.01 od godz. 8:30 do 11:30 Grabówiec 20, Moczadła 2, 4, 6.

25.01 od godz. 8:30 do 11:00 Głęboczek 1.

25.01 od godz. 9:00 do 13:00 Ławiczek od 1 do 3.

25.01 od godz. 11:30 do 14:00

Grochowalsk , ---36/1 (GPO), ---38/1 (GPO).

25.01 od godz. 8:30 do 11:30 powiat rypiński Ławy 13A.

25.01 od godz. 8:30 do 11:30 powiat golubsko-dobrzyński Obory 39, 39B, 41, 198/6.

25.01 od godz. 9:00 do 13:00 Kowalewo Pomorskie ulice Broniewskiego 1, 3, 5, 7, Drzymały 2, 4, 6, Odrodzenia od 35 do 38, 38A, od 39 do 47, od 49 do 55, 35, Słowackiego od 1 do 4, 6, 8, 10, 160/11.

25.01 od godz. 8:30 do 12:30 powiat toruński Wielka Nieszawka ulica Szkolna 1, 3A, 5.

25.01 od godz. 8:00 do 15:00 powiat tucholski Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią krótkie przerwy w zasilaniu w miejscowości: Pruszcz ul. Zamknięta, Główna 5, 7, Sportowa 9, 10 (zaplecze i hala sportowa), kompleks sportowo-rekreacyjny, i przyległe. Prosimy o wyłączenie falowników przy instalacjach fotowoltaicznych, ponieważ uniemożliwiają one pracę agregatu. W przypadkach, gdy falownik nie zostanie wyłączony, ze względów bezpieczeństwa konieczne będzie wyłączenie danego odbiorcy, aby przeprowadzić zaplanowane prace i zasilić pozostałych klientów.

25.01 od godz. 7:30 do 13:00

Pruszcz ul. Sportowa numery: od 1 do 8 oraz 10, 10A, Główna 21, i przyległe.

25.01 od godz. 8:00 do 12:30 Brzozowe Błota numery: 23A, 23B, i przyległe.

25.01 od godz. 8:00 do 15:30

Brzozowe Błota działki nr 300/41, 300/42, 300/48, i przyległe.

25.01 od godz. 8:00 do 15:30 Żalno ul. Wiatrakowa 7, i przyległe.

26.01 od godz. 9:00 do 13:30 Sucha os. Bieniek działki numery: 840/9 oraz od 525/5 do 525/30, i przyległe.

29.01 od godz. 8:30 do 12:00 Cekcyn ul. Szkolna numery: 34A, 34B, 34C, 70, i przyległe.

31.01 od godz. 9:00 do 13:30 Kruszka 18Ś, i przyległe.

31.01 od godz. 9:00 do 15:30 Zdroje numery: 6A, 6B, 8A oraz przepompownia ścieków, i przyległe.

2.02 od godz. 8:30 do 12:00

powiat inowrocławski Balczewo 14c, 14a, 14k, i sąsiednie

25.01 od godz. 8:00 do 14:00 Jezuicka Struga 2, Jaszczółtowo 22, 20, 20a, 19, 13, 16, 15, 21, 21a, 21b, 14, 14a, 18, 17 zgodnie z plakatami

26.01 od godz. 8:00 do 12:00 Przedbojewice , Janowice przerwa na czas podłaczenia agregatów

30.01 od godz. 7:30 do 9:00 Przedbojewice , Janowice przerwa na czas podłaczenia agregatów

30.01 od godz. 15:30 do 16:30 Cieślin 9, 7, 7a, 7b, 6, 5, 4, 2a,

30.01 od godz. 8:00 do 12:00 powiat nakielski Brak zasilania w miejscowości Górki Zagajne od 18 do 35 ze stacji transformatorowej Górki Zagajne 1.

25.01 od godz. 8:00 do 15:00 Brak zasilani w miejscowości Zamość dla adresów Zamość od numeru 1 do 6 ze stacji transformatorowej Zamość 3.

26.01 od godz. 7:00 do 15:00

Brak zasilania w miejscowości Samostrzel nr 45, 46, 47, 48, 49, 51, 50 ze stacji transformatorowej Samostrzel 2 Tartak.

31.01 od godz. 8:00 do 15:00

Brak zasilania w miejscowości Urszulin 1, Brzózki 1 do 7 , Brzózki ulica Makowa ze stacji transformatorowej Brzózki 3.

31.01 od godz. 8:30 do 12:00 Brak zasilania w miejscowości Zamość dla ulic. Wierzbowa 2, 4, 6, 8, 8a, 9, 10, 12, 14, Sosnowa od 1 do 44a, Bukowa od 1 do 10, Klonowa od 1 do 9, Świerkowa od 2 do 6, Brzozowa od 1 do 12 ze stacji transformatorowej Zamość 5.

1.02 od godz. 7:00 do 15:00 powiat bydgoski Brak zasilania w miejscowości Białe Błota ul. Altanowa 1 - 19, 4 - 12, dz. 1979.

25.01 od godz. 8:00 do 13:00

Kilkuminutowe przerwy w zasilaniu odbiorców w miejscowości Prądki.

26.01 od godz. 8:00 do 17:00 Kilkuminutowe przerwy w zasilaniu odbiorców w miejscowości Prądki.

29.01 od godz. 8:00 do 17:00 Brak zasilania w miejscowości Osielsko ul. Kolonijna 53 - 67, 48 - 58; Jeziorańska 52, 41 - 57; Lazurowa 25.

26.01 od godz. 8:00 do 14:00 Brak zasilania w miejscowości Białe Błota ul. Guliwera 10, 12, 12a, dz. 247/1; Szubińska 37 - 49; Barwinkowa 28b, 30, 32; Barycka 24.

26.01 od godz. 8:00 do 13:00 Januszkowo 25a,

26.01 od godz. 12:00 do 16:00 Brak zasilania w miejscowości Trzciniec ul. Jeżowska; Sowia; Gminna; Żubrowa; Dworzec.

29.01 od godz. 7:30 do 13:00 Brak zasilania w miejscowości Stary Dwór nr 55, 60, 59, 58, 57, 56, 89, 90, 119 ze stacji transformatorowej Stary Dwór 2.

29.01 od godz. 9:00 do 13:00

Brak zasilania w miejscowości Ciele ul. Pocztowa; Dzika.

30.01 od godz. 7:30 do 13:00

Brak zasilania w miejscowości Tryszczyn dla ulic. Piaskowa nr 1, 3, 5, 6, 9, działki numer 374, 367, 366/1, 356/7, 357, 361/2, 363, Nad Brdą 6 , Długa 2, 82, 78, Warzywna nr 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 16, 16, 24 ze stacji transformatorowej Tryszczyn 3.

30.01 od godz. 9:00 do 13:00 Brak zasilania w miejscowości Witoldowo nr 10, 10a, 11, 12, 48, 49, 71 ze stacji transformatorowej Witoldowo 10.

31.01 od godz. 9:00 do 13:00 Brak zasilania w miejscowości Kruszyn Krajeński ul. Ceramiczna; Łąkowa 48; Wierzbowa 1 - 5; Szosa Szubińska 5, 5A.

1.02 od godz. 7:30 do 13:00 Brak zasilania w miejscowości Wtelno dla ulic. Akacjowa 36, 42 i działka nr 103/22 oraz Podgórna 1 ze stacji transformatorowej Wtelno 7.

1.02 od godz. 8:00 do 12:30

Brak zasilania w miejscowości Osielsko ul. Cicha; Szosa Gdańska 85; Jana Pawła II 66 - 76; Szmaragdowa.

1.02 od godz. 8:00 do 11:00 Brak zasilania w miejscowości Wtelno nr 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 ze stacji transformatorowej Wtelno 1.

1.02 od godz. 12:30 do 16:30 powiat żniński Wolice 55g, 55e, 53, 55, 99, 95, 75, 17, 17a, 17c, 102, 102d, 205d, 205b, 205c, 205, 190, 191, 102f, 199, 197, 77, 78, 79, 79a, 80, 81, 82, 93, 92, 16, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, cała Akacjowa aż do 38,

25.01 od godz. 8:00 do 14:00 Żnin Browarowa, 6, 8, 10, 12, 12a, Wandy Pieniężnej 2, Ogrodowa 3a, 7, 10, 5, 3, 8, 6, Mickiewicza 29,

25.01 od godz. 8:00 do 16:00

Łabiszyn Rzemieślnicza, Sportowa, Polna, Ogrodowa, Kwiatowa, Ostatkowa, Słoneczna,

26.01 od godz. 8:00 do 14:00 Nowe Dąbie 116 i sąsiedni

29.01 od godz. 12:00 do 16:00 Pturek 23, 28, 18a,

30.01 od godz. 8:00 do 12:00 powiat mogileński Strzelno Gimnazjalna zgodnie z plakatami

29.01 od godz. 7:30 do 12:00 powiat świecki Warlubie ul. Szkolna 22B, i przyległe.

29.01 od godz. 8:00 do 14:30 Świecie ul. Sportowa numery: 15A, 15B, i przyległe.

29.01 od godz. 9:00 do 14:30 Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią krótkie przerwy w zasilaniu w miejscowości: Zamczyska, Dębowe, Kuźnica, Średnia Huta, Lipinki od numeru 90 do 108A, i przyległe. Prosimy o wyłączenie falowników przy instalacjach fotowoltaicznych, ponieważ uniemożliwiają one pracę agregatu. W przypadkach, gdy falownik nie zostanie wyłączony, ze względów bezpieczeństwa konieczne będzie wyłączenie danego odbiorcy, aby przeprowadzić zaplanowane prace i zasilić pozostałych klientów.

30.01 od godz. 7:00 do 15:30

Czaple numery: od 8 do 10B, od 24 do 26C, Ernestowo 19, 19A, 32, i przyległe.

30.01 od godz. 8:00 do 12:00 Stara Huta działka nr 284, i przyległe.

31.01 od godz. 8:00 do 12:30 Zdrojewo od numeru 10B do 10E, i przyległe.

31.01 od godz. 9:00 do 13:30 powiat sępoleński Brak zasilania w miejscowości Zabartowo nr 27, 27b, 28, 29 ze stacji transformatorowej Zabartowo 2 PGR.

29.01 od godz. 8:00 do 15:00 Brak zasilania w miejscowości Komierowo od 4 do 24 ze stacji transformatorowej Komierowo 2 Wieś.

30.01 od godz. 9:00 do 13:00

Skąd bierzemy informacje o wyłączeniach prądu?

Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja

Gdzie zgłosić brak prądu?

Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Co to jest prąd elektryczny?

Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo.

Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu?

Dostawcy energii czasami planują wyłączenia prądu z kilku powodów: modernizacja sieci energetycznej

konserwacja stacji transformatorowej

przyłączenie nowej sieci energetycznej

remonty

Pozostałe wyłączenia prądu

Może zdarzyć się tak, że brak prądu oznacza awarię sieci energetycznej. Powodem są warunki pogodowe, uszkodzenia spowodowane przez człowieka oraz wybite korki w instalacji domowej. Przedstawiamy następuje przypadki: silne wiatry

burza

powalone drzewo

szadź

opady śniegu

prace budowlane

kradzież przewodów przez człowieka

wysiadanie korków

Co robić, kiedy nie ma prądu?

nie ma prądu w mieszkaniu - dobrze jest sprawdzić korki. Następnie warto sprawdzić, czy jest prąd na ulicy i na klatce

nie ma prądu na klatce schodowej - trzeba skontaktować się z administratorem budynku lub właścicielem

nie ma prądu w sąsiednich mieszkaniach i domach - trzeba kontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej

Czym się zająć, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu?

rozmowa z domownikami

gry planszowe

porządki w szafie

segregowanie ubrań

czytanie książek

sen

Dobrze jest odpowiednio przygotować się na nagły brak prądu i mieć przygotowane na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwy w dostawie prądu mogą pojawić się w godzinach wieczornych.

