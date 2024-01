Wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim. Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 28.01

Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu?

Co to jest prąd elektryczny?

Gdzie obecnie (28.01 19:04) nie ma prądu w kujawsko-pomorskim?

Zębowo. 28.01 od godz. 17:55 do 20:00

Ciechocin, Kujawy, Małszyce, Miliszewy, Morgowo, Nowa Wieś. 28.01 od godz. 17:55 do 20:00

Planowane wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim

Brak zasilania w miejscowości Ciele ul. Pocztowa; Dzika. 30.01 od godz. 7:30 do 13:00

Brak zasilania w miejscowości Stary Dwór nr 55, 60, 59, 58, 57, 56, 89, 90, 119 ze stacji transformatorowej Stary Dwór 2. 29.01 od godz. 9:00 do 13:00

Brak zasilania w miejscowości Trzciniec ul. Jeżowska; Sowia; Gminna; Żubrowa; Dworzec. 29.01 od godz. 7:30 do 13:00

Strzelno Gimnazjalna zgodnie z plakatami 29.01 od godz. 7:30 do 12:00

Brak zasilania w miejscowości Osielsko ul. Cicha; Szosa Gdańska 85; Jana Pawła II 66 - 76; Szmaragdowa. 1.02 od godz. 8:00 do 11:00

Brak zasilania w miejscowości Kruszyn Krajeński ul. Ceramiczna; Łąkowa 48; Wierzbowa 1 - 5; Szosa Szubińska 5, 5A. 1.02 od godz. 7:30 do 13:00

Brak zasilania w miejscowości Witoldowo nr 10, 10a, 11, 12, 48, 49, 71 ze stacji transformatorowej Witoldowo 10. 31.01 od godz. 9:00 do 13:00

Brak zasilania w miejscowości Tryszczyn dla ulic. Piaskowa nr 1, 3, 5, 6, 9, działki numer 374, 367, 366/1, 356/7, 357, 361/2, 363, Nad Brdą 6 , Długa 2, 82, 78, Warzywna nr 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 16, 16, 24 ze stacji transformatorowej Tryszczyn 3. 30.01 od godz. 9:00 do 13:00

Świecie ul. Sportowa numery: 15A, 15B, i przyległe. 29.01 od godz. 9:00 do 14:30

Warlubie ul. Szkolna 22B, i przyległe. 29.01 od godz. 8:00 do 14:30

Brak zasilania w miejscowości Komierowo od 4 do 24 ze stacji transformatorowej Komierowo 2 Wieś. 30.01 od godz. 9:00 do 13:00

Brak zasilania w miejscowości Zabartowo nr 27, 27b, 28, 29 ze stacji transformatorowej Zabartowo 2 PGR. 29.01 od godz. 8:00 do 15:00

Brak zasilania w miejscowości Wtelno nr 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 ze stacji transformatorowej Wtelno 1. 1.02 od godz. 12:30 do 16:30

Brak zasilania w miejscowości Wtelno dla ulic. Akacjowa 36, 42 i działka nr 103/22 oraz Podgórna 1 ze stacji transformatorowej Wtelno 7. 1.02 od godz. 8:00 do 12:30

Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią krótkie przerwy w zasilaniu w miejscowości: Zamczyska, Dębowe, Kuźnica, Średnia Huta, Lipinki od numeru 90 do 108A, i przyległe. Prosimy o wyłączenie falowników przy instalacjach fotowoltaicznych, ponieważ uniemożliwiają one pracę agregatu. W przypadkach, gdy falownik nie zostanie wyłączony, ze względów bezpieczeństwa konieczne będzie wyłączenie danego odbiorcy, aby przeprowadzić zaplanowane prace i zasilić pozostałych klientów.

30.01 od godz. 7:00 do 15:30

Czaple numery: od 8 do 10B, od 24 do 26C, Ernestowo 19, 19A, 32, i przyległe.

30.01 od godz. 8:00 do 12:00

Stara Huta działka nr 284, i przyległe.

31.01 od godz. 8:00 do 12:30

Zdrojewo od numeru 10B do 10E, i przyległe.

31.01 od godz. 9:00 do 13:30