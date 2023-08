Wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim. Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 28.08

Gdzie obecnie (28.08 8:08) nie ma prądu w kujawsko-pomorskim?

powiat radziejowski

Smarglin 1, 13, od 17 do 21, od 23 do 25, 27, Smarglin -141/2 (GPO).

28.08 od godz. 8:00 do 14:00

powiat toruński

Łysomice ulica Lawendowa 1A, 103, 103/72, 103/73 , 103/69, 103/74, 103/75, 103/76, 103/84, Papowo Toruńskie , .-76/46, 75/40, 76/52.

28.08 od godz. 8:00 do 12:00

powiat włocławski

Stary Brześć 1, 18, 19, 19A, 19B, 67, OŚW..

28.08 od godz. 8:00 do 14:00

Planowane wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim

powiat wąbrzeski

Wielkie Pułkowo 1, 2, 2A, od 3 do 9, od 11 do 17, od 19 do 22, od 38 do 40, 42, od 45 do 48, od 50 do 56, 58, 59, 61, 68, 83/7, 250/1, 274/1.

28.08 od godz. 10:00 do 12:00

powiat golubsko-dobrzyński

Przeszkoda 3.

28.08 od godz. 10:00 do 12:00