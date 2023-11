Wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim. Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 28.11

Planowane wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim

Brak zasilania w miejscowości Kcynia dla ulic. Henryka Sienkiewicza 2, 4, 5, 6, 8, 10, 10, 12, 14, 16, 18, 20, Pałucka 6, 8, 9, Zofii Nałkowskiej 1, Os. Libelta 1, 3, Stefana Żeromskiego od 1 do 15, Bolesława Prosa 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 20, 22, Wisławy Szymborskiej od 1 do 14 ze stacji transformatorowej Kcynia Libelta 2. 29.11 od godz. 8:00 do 15:00

powiat świecki

Bramka 32(firma Hendripol), i przyległe.

29.11 od godz. 8:00 do 13:30

Bukowiec ul. 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich, Młyńska, Topolowa, Kościelna numery parzyste od 2 do 6, nieparzyste od 3 do 15, Dworcowa 9, 11, 13, Ceynowy 6, 8, 10, 18A, Polna od 1 do 6, Wybudowanie od 1 do 4, Słoneczna 1, Willowa 4, Gawroniec numery: od 4 do 8A, od 26 do 28, od 38 do 60 oraz 63, Różanna 1, 2, 37, 37/1, 40, Polskie Łąki 52, 54, 55, 56, i przyległe.

30.11 od godz. 8:00 do 12:30

Zalesie Królewskie od numeru 62 do 71, i przyległe.

1.12 od godz. 8:00 do 14:30