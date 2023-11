Wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim. Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 29.11

Co to jest prąd elektryczny?

Planowane wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim

Kruszka od numeru 3A do 3N, i przyległe. 30.11 od godz. 8:00 do 11:30

Kęsowo ul. Wyzwolenia, Parkowa, Polna, Odrodzenia, Strażacka, Zacisze, Łąkowa, Karpacka, Pamiętowska, Główna (bez numeru 1), Szkolna od numeru 1 do 10 oraz 12, 13, 14, Jeleńcz od 1 do 39, od 41 do 45, od 49 do 53, Krajenki od numeru 11 do 16, Pamiętowo (nie dotyczy Zakładu Mleczarskiego), Drożdżenica 70, 71, 72, Zalesie 1, 2, 3, i przyległe. 6.12 od godz. 8:00 do 16:30

Stary Sumin od numeru 13 do 16, i przyległe. 6.12 od godz. 8:00 do 11:30

Okoniny Nadjeziorne numery: od 1 do 4 oraz ośrodek wypoczynkowy Ekowioska, Brzozowe Błota 12, i przyległe. 5.12 od godz. 8:30 do 13:00

powiat świecki

Bukowiec ul. 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich, Młyńska, Topolowa, Kościelna numery parzyste od 2 do 6, nieparzyste od 3 do 15, Dworcowa 9, 11, 13, Ceynowy 6, 8, 10, 18A, Polna od 1 do 6, Wybudowanie od 1 do 4, Słoneczna 1, Willowa 4, Gawroniec numery: od 4 do 8A, od 26 do 28, od 38 do 60 oraz 63, Różanna 1, 2, 37, 37/1, 40, Polskie Łąki 52, 54, 55, 56, i przyległe.

30.11 od godz. 8:00 do 12:30

Zalesie Królewskie od numeru 62 do 71, i przyległe.

1.12 od godz. 8:00 do 14:30

Gruczno ul. Wojska Polskiego od numeru 49 do 60A, i przyległe.

4.12 od godz. 7:30 do 10:00

Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią krótkie przerwy w zasilaniu w miejscowości: Głogówko Królewskie ul. Długa, Głogówko Królewskie numery: od 6 do 22, od 24 do 29 od 31 do 49 oraz 57, Nowe Dobra 111, 112 (gm. Chełmno), i przyległe. Prosimy o wyłączenie falowników przy instalacjach fotowoltaicznych, ponieważ uniemożliwiają one pracę agregatu. W przypadkach, gdy falownik nie zostanie wyłączony, ze względów bezpieczeństwa konieczne będzie wyłączenie danego odbiorcy, aby przeprowadzić zaplanowane prace i zasilić pozostałych klientów.

5.12 od godz. 6:00 do 20:00