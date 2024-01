Wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim. Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 30.01

Gdzie obecnie (30.01 5:04) nie ma prądu w kujawsko-pomorskim?

Planowane wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim

Czaple numery: od 8 do 10B, od 24 do 26C, Ernestowo 19, 19A, 32, i przyległe. 30.01 od godz. 8:00 do 12:00

Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią krótkie przerwy w zasilaniu w miejscowości: Zamczyska, Dębowe, Kuźnica, Średnia Huta, Lipinki od numeru 90 do 108A, i przyległe. Prosimy o wyłączenie falowników przy instalacjach fotowoltaicznych, ponieważ uniemożliwiają one pracę agregatu. W przypadkach, gdy falownik nie zostanie wyłączony, ze względów bezpieczeństwa konieczne będzie wyłączenie danego odbiorcy, aby przeprowadzić zaplanowane prace i zasilić pozostałych klientów. 30.01 od godz. 7:00 do 15:30

Nowa Wieś ulice Przy Lesie 1, od 3 do 7, 10, 12, 19, 154/34, 154/39, Świerkocińska 4, 51A, 53, od 55 do 57, 59, 107, 166/8 , 154/11, 154/19, 154/36, 154/44, 154/22, 154/42 (przy lesie 14). 30.01 od godz. 8:00 do 9:00

Rogóźno 131, od 133 do 136, 136A, 137, 138, 188, 451/3, 451/5, Rogóźno-Zamek od 2 do 4, 4A, 4B. 30.01 od godz. 8:00 do 12:30

Nowa Wieś ulice Przy Lesie 1, od 3 do 7, 10, 12, 19, 154/34, 154/39, Świerkocińska 4, 51A, 53, od 55 do 57, 59, 107, 166/8 , 154/11, 154/19, 154/36, 154/44, 154/22, 154/42 (przy lesie 14). 30.01 od godz. 16:00 do 18:00

Rumunki Witkowskie 3, 3A, 12, 21, 25, 28, 31, 33A, 35, 42, 45, 52, 55, 197/1, 217/6, 236/7, 453/4, Szczepanki 17a, Witkowo 2, od 5 do 9, od 11 do 17, 17A, od 18 do 21, od 23 do 27, 27A, od 28 do 30, 32, 33, 35, 36, 38, 39, od 41 do 44, 44A, 46, od 48 do 50, 52, 53, 136/1, 185/4, 279/3.

30.01 od godz. 8:30 do 11:00

powiat toruński

Grzywna ulica Parkowa 4 2, 49, 63, 100, 101, 103, od 109 do 111, 111A, 111C, od 124 do 126, 126/A, od 127 do 131, 131A, od 132 do 135, 135A, 135B, 136, 139, 140A, 140c, 140D, 141, 142, 142a, od 143 do 151, 166, 168, 168A, 169, 169A, 170, 107/4, 112/2, 162/23, 365,36, 84/1, 96/8.

30.01 od godz. 7:00 do 10:00