Wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim. Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 9.04

Planowane wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim

Brak zasilania w energię elektryczną dla miejscowości Witkowo. numery. 1. 1A. 1B. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 32 9.04 od godz. 7:00 do 16:00

Gać 48, 48E, 48G, 49, 49A, 50, STA 8, 157/10, 157/25, 238/24, dz. 193/3, Węgrowo ulice Miła od 2 do 5, 7, 8, 14, 0025-232/12, 0025-232/13 (GPO), 232/17, Słoneczna 2 1, 1F, 3D, 3E, 3F, 3G, 4C, 5, 6, 6A, 8, 9, 10/G, 10A, 10C, 10D, 10E, 10F, 12, 48, 48 B, 0025-144/8, 155/25, 157/12, 157/15, 192/1, 222/17, 222/19, 225/1, 228/1, 232/1, 232/8, 238/23, 245/7, 251/4, 251/5, 264/2.

Wójcin 109a, 109, 108, 107, 110, 111, 82, 154, 153, 80, 79, 78, 157, 77, 198, 76, 75, 74, 73, 72, 71, 125, 123, 1222, 121, 120, 119, 118, 117, 116, 114, 113, 112,

10.04 od godz. 8:00 do 14:00

powiat tucholski

Parlin numery: 32, 33, 40, 40A, od 42 do 43 oraz 45, i przyległe.

9.04 od godz. 7:00 do 13:30

Łyskowo od numery: 11, od 14 do 21 oraz 24, i przyległe.

12.04 od godz. 8:00 do 14:30

powiat bydgoski

Augustowo numery: od 14A do 14J oraz od 15A do 15E, i przyległe.

9.04 od godz. 8:00 do 13:30