Wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim. Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 9.07

Planowane wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim

Włocławek

Przerytka od 1 do 5, 5B, od 6 do 9, 11, 11C, 12, 13, 14A, 14B, 18, 19, 86/10, 86/11, 86/12, 86/4, 86/6, 86/7, 86/8, 86/9, 94/2, 94/5, OŚW., Smólnik ulice Akacjowa 5, Brzezinowa 4, 8, 265, Lipowa 7, 9, 276, Świerkowa 6, Topolowa 1, 20, 125/4, Wierzbowa 3 3, 6, 7, 7A, od 8 do 10, od 12 do 14, 14A, 14B, 15, 15A, 17A, 18, 18A, od 19 do 24, 24A, 24B, 25, 25B, od 26 do 33, 33G, 34, 35, 35A, 36, 36A, od 37 do 39, 122/1, 136/5, 138, 258, 310/1, 316, OŚW., Zuzałka od 9 do 12.

7.09 od godz. 9:00 do 11:30

powiat sępoleński

Piaseczno, ul. Śląska, ul. Sobieskiego, ul. Żółkiewskiego, ul. Batorego, ul. Kochanowskiego

12.07 od godz. 9:00 do 13:00