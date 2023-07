Wymiana banknotów w 2023 roku. Takie pieniądze musicie wymienić już w lipcu, bo stracą wartość i ważność [14.07.2023]

Posiadanie gotówki zawsze było i jest synonimem wolności. Pieniądze dają nam także poczucie bezpieczeństwa. Musimy jednak wiedzieć, że pieniądze jako środki płatnicze w pewnych sytuacjach mogą stracić swoją ważność a czasem i wartość. Chodzi przede wszystkim o pieniądze zniszczone, które mamy obowiązek wymienić. Warto podkreślić, że sprzedawca ma prawo nie przyjąć od nas zniszczonych pieniędzy i prosić o inny banknot. Podobnie kupujący może nie przyjąć zniszczonego banknotu w ramach reszty.

Zużyte lub uszkodzone banknoty i monety emitowane przez Narodowy Bank Polski, jeżeli nie są podejrzane co do autentyczności, a ich cechy umożliwiają rozpoznanie wartości nominalnej, w tym banknoty postrzępione, naddarte, podklejone, przerwane, nadmiernie zabrudzone, zaplamione, odbarwione, itp., można wymienić na znaki pieniężne nadające się do obiegu w kasie dowolnego banku działającego w Polsce.