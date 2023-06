Wymiana banknotów w 2023 roku. Takie pieniądze tracą wartość i ważność w tym roku [5.06.2023 r.] OPRAC.: Justyna Trawczyńska

Tu znajdziecie informacje dotyczące wymiany banknotów. Jakie banknoty trzeba wymienić, gdzie to można zrobić. Ważne że nie musimy przyjmować zniszczonych banknotów w sklepie, bo posiadacz takiego banknotu ma obowiązek go wymienić, a nie podrzucać "kukułcze jajo" innym.Szczegóły znajdziecie na kolejnych zdjęciach >>>> archiwum/zdjęcie ilustracyjne Zobacz galerię (12 zdjęć)

Wymiana banknotów to tak naprawdę obowiązek każdego z nas. Jakie banknoty tracą ważność i należy je wymienić i gdzie możemy takie pieniądze wymienić? Jeśli posiadamy banknoty, które uległy uszkodzeniu czy zniszczeniu musimy je wymienić. To właśnie na posiadaczu banknotu ciąży obowiązek wymiany. Przygotowaliśmy dla Was ściągę o wymianie banknotów w 2023 roku.