Wynajem mieszkania "już" za 4000 zł w województwie kujawsko-pomorskim. Mamy komentarze internautów: - Ceny to dramat!

W ubiegłym tygodniu pisaliśmy o tym, że za wynajem mieszkania w regionie trzeba zapłacić nawet 4000 złotych miesięcznie. Oto niektóre opinie internautów i czytelników na ten temat.

Katarzyna: - Ceny to dramat, w ogóle nieadekwatne do tego, ile Polacy zarabiają. Firmy sztucznie napędzają ceny, wykorzystując to, że ludzie nie mają własnego mieszkania i szansy na nie z różnych przyczyn.

Paweł: - Ceny na miarę zarobków samorządowców.

Remik: - W Niemczech za dwupokojowe podobnie płacę.

Mirela: - Dojdzie do tego, że tylko karton pod mostem będzie dla zarabiających najniższą krajową (których są tysiące), bo ani kupić ani wynająć! Jeszcze we dwoje ok, ale samotna osoba? Albo zaczną się tworzyć komuny jakieś, współlokatorzy i pokoje wynajmowane, bo jak podzielisz 3 tys. na trzech, to jeszcze jakoś uciągniesz. Normalni ludzie, żadna patologia, często wykształceni, a pozbawieni perspektyw. Dramat.

Arkadiusz: - Jak rolnicy protestują, to są oceniani jako nieudacznicy, a pracujący nie mogą więcej zarabiać? Może czas się obudzić i nie psioczyć na strajki, tylko razem wszyscy wyrazić swój sprzeciw niewolnictwu?

Sandra: - A ja wynajmuję za 1700 zł niecałe 50 metrów i nie narzekam. Nie mieszkam na salonach, ciepło mam, wodę mam. Pracuję i mam się dobrze.

Łukasz: - Sandra, współczuję, w roku to blisko 20 tys. oddane komuś za free...

Sandra: - Niestety, ale tutaj to na starość można się czegoś dorobić, uczciwie pracując.

Lucyna: - I tak będzie, dopóki prawo lokalowe się nie zmieni. Polski schemat, czyli opłaty + działka dla właściciela funkcjonuje chyba tylko w Polsce. Jak czasem rozmawiam z sąsiadami, jak to funkcjonuje w Polsce, to od razu mówią, że w Niemczech nikt by mieszkania nie wynajął, bo za co? Tu nie ma czegoś, jak haracz za wynajem. Po prostu jest czynsz i tyle. On nie różni się w zależności od statusu nieruchomości, czy to spółdzielcze, czy prywatne. Stawki są regulowane przepisami. Dlaczego tak nie może być w Polsce? Więcej ludzi mogłoby żyć samodzielnie, a nie kątem u rodziców.

Magdalena: - Nie rozumiem, czemu wszyscy się tak oburzają. Przecież każdy może wynająć sobie tańsze mieszkanie, takie, na które go stać.

Marta: - To jest chore. Ja rozumiem, że to prawo i przywilej właściciela mieszkania. Wynajmowanie za kwotę, jaką chce, ale to jest chore. I tak wynajmujący dba, a w razie zdania mieszkania, należy wyremontować, jak się zniszczyło, ewentualnie jest pobierany zadatek na poczet szkód. Nie rozumiem tych cen z kosmosu.

Jan: - Marta, już tłumaczę. Lokatora, jak się uprze, praktycznie nie da się eksmitować. W tym czasie może on zdewastować mieszkanie, a w bonusie właściciel płaci za wszystko. Jak się uprze, ustawi w mieszkaniu serwerownię, a właściciel co miesiąc na sam prąd wyda parę tysięcy. W międzyczasie zdemontujesz grzejniki, sprzedasz na złom, a zimą podasz właściciela do sądu, że marzniesz i ma coś z tym zrobić. Stąd w Polsce jest ponad milion pustostanów, co podnosi ceny (mniejsza konkurencja). Pozostali właściciele, oprócz niższej konkurencji, doliczają opłatę za ryzyko. 99 proc. uczciwych najemców „płaci” za 1 proc. chronionych prawem „cwaniaków/wandali” (...).

Beata: - Inwestycja raczej się nie zwróci. Apel do rządu: budować mieszkania na wynajem,ale w rozsądnych cenach, tak, jak jest w Niemczech.

Maciej: - Wynajmuje 78 m2 w Bydgoszczy w nowym bloku i wszystkie opłaty łącznie to ok. 3 tys. zł.

Maciej: - Nikogo nie zmuszam do wynajmowania mieszkania ode mnie. Też się dziwię, że za cenę najmu można mieć kredyt i czynsz. Skoro ludzie wynajmują, to mają swoje powody. A gdy policzysz koszty wyposażenia, nie mówiąc o cenie mieszkania, to zobaczysz, ile zarobisz. Po 3 latach większość do wymiany.

