Wyniki wyborów prezydenta Inowrocławia. Arkadiusz Fajok nowym prezydentem?

Taki na co dzień jest Wojciech Piniewski. To kandydat na prezydenta Inowrocławia

Taki na co dzień jest Arkadiusz Fajok. To kandydat na prezydenta Inowrocławia

Wojciech Piniewski to inowrocławianin, miłośnik turystyki górskiej, nauczyciel i od wielu lat pierwszy zastępca prezydenta Inowrocławia. - 20 konkretów Piniewskiego, czyli mój program wyborczy to działania realne i punkty do realizacji „od zaraz” - trudno nadawać priorytet. To właśnie odpowiedź na potrzeby i oczekiwania mieszkańców Inowrocławia. Zaznaczam jednocześnie, że mam dużo więcej ciekawych pomysłów, które będę sukcesywnie wprowadzać. Mówiąc o pierwszych działaniach - przede wszystkim chciałbym przekazać pod głosowanie Radzie Miejskiej projekt uchwały z miejskim programem IN VITRO. Ta nowoczesna metoda leczenia pomoże parom borykającym się z problemem niepłodności. Chcę, aby miasto dołożyło swoją cegiełkę do upragnionego szczęścia inowrocławskich par - mówił przed niedzielnym głosowaniem.