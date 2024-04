Wyniki wyborów prezydenta Torunia. Paweł Gulewski z przewagą nad Zaleskim

Ubiegający się o reelekcję Michał Zaleski zagłosował w lokalu wyborczym przy ul. Dekerta w Toruniu. Na głosowanie przyszedł w towarzystwie żony. - Głosowanie to najważniejsze prawo każdego członka wspólnoty samorządowej i powinniśmy z niego skorzystać. Mamy realny wpływ na to, jak nasze miasto będzie się rozwijać w najbliższych latach - podkreślił po oddaniu głosu Zaleski.

Reakcje w sztabie Pawła Gulewskiego. Grzegorz Olkowski

Sztab Michała Zaleskiego. Grzegorz Olkowski

Gulewski zagłosował w komisji wyborczej przy ul. Słowackiego na Bydgoskim Przedmieściu. Na głosowanie przyszedł w towarzystwie żony, dwóch synów oraz swoich rodziców. - To jest zwieńczenie intensywnej kampanii prowadzonej nieustannie od połowy lutego. Dziś wszyscy kierujemy się do lokali wyborczych. Zachęcam wszystkich torunian do wzięcia udziału w tym wyjątkowym święcie demokracji – powiedział kandydat Koalicji Obywatelskiej po oddaniu głosu.