Wyniki wyborów prezydenta Włocławka. Kukucki czy Wojtkowski - podajemy wyniki

Mający 43 lata Krzysztof Kukucki zakończył swój maraton wyborczy, pełen determinacji i zaangażowania. To absolwent Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, uzyskujący tam tytuł magistra politologii, a także zdobywca wiedzy na studiach podyplomowych, w tym executive master of business administration. Kukucki jest mieszkańcem rodzinnego Włocławka, pasjonatem polityki, koszykówki (w szczególności Anwilu Włocławek), literatury faktu oraz aktywny biegacz, który ma na koncie dziewięć ukończonych maratonów.

Marek Wojtkowski ma 56 lat, a urodził się 26 lutego 1968 w Lubrańcu, gdzie do dziś mieszka. Ma żonę Agatę, dwójkę dzieci - Zuzannę i Kamila oraz - jak zaznacza - dwójkę cudownych wnucząt: Szymka i Julkę.

Wojtkowski zaznaczał na jednej z ostatnich konferencji prasowych, że z Włocławkiem, w którym pracuje, związany jest już od 30 lat. Dwie kadencje był prezydentem miasta. Jest również doktorem nauk humanistycznych; absolwentem kilku studiów podyplomowych, m.in. prestiżowych Master of Business Administration na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracuje jako nauczyciel, w tym nauczyciel akademicki. Od 2007 do 2014 był posłem na Sejm VI i VII kadencji. Od 2014 roku do dziś sprawuje urząd prezydenta Włocławka. Marek Wojtkowski