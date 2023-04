Wypadek na przejeździe kolejowym w powiecie świeckim. PKP uruchomiły komunikację zastępczą

Do wypadku na przejeździe kolejowym w Lianie doszło po godz. 6 rano. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 47-letni kierowca samochodu osobowego zignorował znaki ostrzegawcze i wjechał wprost pod nadjeżdżający pociąg towarowy wiozący kruszywo. Skład ten zmierzał z Maksymilianowa do Somonina.

Poza policją, na miejsce przyjechało również pogotowie ratunkowe oraz trzy zastępy straży pożarnej. Ranny kierowca był zakleszczony w aucie. Zanim uwolnili go stamtąd strażacy, 47-latkowi udzieli pierwszej pomocy ratownicy medyczni, którzy po uwolnieniu przewieźli rannego do szpitala.

Ile wypadków na przejazdach kolejowych odnotowali kolejarze od początku 2023 roku?

Kolejarze cały czas apelują do kierowców, aby zbliżając się do przejazdów zachowywali szczególną ostrożność. Z powodu lekkomyślności lub brawury kierowców, od początku 2023 roku na przejazdach w całym kraju doszło już do 47 wypadków i kolizji. Zginęło w nich 12 osób, trzy zostały ciężko ranne.

Żółta naklejka - o co chodzi?

Przypomnijmy, że Polskie Linie Kolejowe prowadzą specjalną kampanię Bezpieczny Przejazd, uczulając zmotoryzowanych pieszych i rowerzystów, aby nie bagatelizowali niebezpieczeństwa i stosowali się do ostrzeżeń i przepisów. Na przejazdach kolejowych kolejarze instalują charakterystyczne żółte naklejki, na których znajduje się między innymi numer przejazdu. Jeżeli dojdzie do jakiejś awarii czy innej niebezpiecznej sytuacji, alarmując służby należy podać ten numer. To ułatwi lokalizację, a jeśli będzie to konieczne, umożliwi szybkie wstrzymanie bądź ograniczenie ruchu pociągów.