Wypadek na S5 w Pawłówku pod Bydgoszczą. Jedna osoba odwieziona do szpitala. Ruch w stronę Gdańska odbywa się jednym pasem Ewa Abramczyk-Boguszewska

Do wypadku na krajowej S5 w Pawłówku (pow. bydgoski) doszło we wtorek 23 listopada, po godz. 14

We wtorek, 23 listopada, po godzinie 14 doszło do wypadku na S5 w Pawłówku (pow. bydgoski). W wyniku zderzenia trzech samochodów osobowych jedna osoba trafiła do szpitala. Ruch w stronę Gdańska odbywa się jednym pasem.