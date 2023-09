Wypadek w Józefowie w gminie Izbica Kujawska. Zderzenie trzech samochodów. Zdjęcia

Jak informuje OSP Izbica Kujawska doszło tam do zderzenia dwóch samochodów osobowych i auta dostawczego. Na miejscu pojawiły się wszystkie służby w tym m. in. śmigłowiec LPR.

Na miejscu policjanci wstępnie ustalili, że 45-latek kierując dostawczym vw jadąc w kierunku Izbicy Kujawskiej zjechał na przeciwległy pas ruchu i rozpoczął wykonywać manewr skrętu w lewo do posesji doprowadzając do zderzenia z pojazdem citroen, którego kierowca jechał w z przeciwnego kierunku. Po uderzeniu citroen uderzył jeszcze w pojazd audi. W wyniku zdarzenia jedna osoba, kierujący citroenem odniósł poważniejsze obrażenia. Uczestnicy wypadku byli trzeźwi. W sprawie wypadku prowadzone jest postępowanie przez policjantów z Izbicy Kujawskiej - poinformował sierż. szt. Tomasz Tomaszewski z Zespołu Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji we Włocławku.