Wypadek w Łopatkach w gminie Książki w powiecie wąbrzeskim

Do groźnego zdarzenia na drodze powiatu wąbrzeskiego doszło w środę, 24 listopada ok. g. 7.40 w Łopatkach w gminie Książki. Jak ustalili przybyli na miejsce policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie, 19-letnia mieszkanka gminy Książki kierująca oplem nie dostosowała prędkości do warunków na drodze, przez co auto wpadło w niekontrolowany poślizg i uderzyło w dwa przydrożne drzewa. 19-latka nie odniosła żadnych obrażeń, ale jadący z nią 19-letni pasażer trafił do szpitala z urazami.

Kierująca była trzeźwa. Policjanci zatrzymali jej prawo jazdy, które posiadała dopiero od kilku miesięcy. Za spowodowanie wypadku drogowego grozi jej do 3 lat więzienia.

Na miejscu oprócz policjantów pracowali strażacy z trzech zastępów Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie oraz z jednego zastępu Ochotniczej Straży Pożarnej w Książkach.