Na tę chwilę "czternastka" zostanie wypłacona raz - w 2021 roku. Według informacji rządu, czternasta emerytura w 2021 roku trafi do 9,1 miliona osób. Pełne świadczenie otrzyma większość emerytów, ale nie wszyscy. Przy wypłacie czternastej emerytury dla osób z emeryturą powyżej 2900 zł brutto zastosowana zostanie zasada "złotówka za złotówkę". Co to oznacza? Zobacz wyliczenia przyszłych Czternastych Emerytur w dalszej części galerii.