Wyrok dla Cezara Maćkiewicza z Golubia-Dobrzynia. Jako urzędnik pomawiał Romana Tasarza

Jest kolejny, prawomocny wyrok, z klauzulą wykonalności, w sprawie o pomówienie, ochronę dóbr osobistych i zapłatę. Sprawę założył były burmistrz Golubia-Dobrzynia Roman Tasarz. Pozwany został Cezar Maćkiewicz, który znany jest z wydawania listów, gazetek i pism, które szokują, uderzają w urzędników, radnych, ich rodziny.

Przez wiele lat Cezar Maćkiewicz wydawał rozmaite publikacje, które uderzały m.in. w lokalne władze. Ich natężenie miało miejsce w czasie kampanii wyborczych. On sam także ubiegał się o stanowisko burmistrza, ale bez sukcesu. Po agresywnej kampanii w 2014 roku i wygranych wyborach burmistrza przez Mariusza Piątkowskiego, Cezar Maćkiewicz znalazł zatrudnienie w Urzędzie Miasta. Najpierw został doradcą burmistrza Piątkowskiego, a następnie kierownikiem nowego wydziału – Utrzymania Dróg i Czystości. Jako urzędnik przygotował pismo do mieszkańców, Rady Miasta i Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Roznosili je po mieście pracownicy podległego mu wydziału. W swoim piśmie twierdził m.in. że troje radnych - Rafał Malinowski, Szymon Wiśniewski i Dominika Piotrowska - negatywnie wypowiadają się o kierowanym przez niego wydziale i oczekują ogłoszenia przetargu na sprzątanie miasta, podejrzewał popełnienie przestępstwa - nakłaniania radnych do ustawienia przetargu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

Kilka wyroków stwierdzających pomówienia Cezara Maćkiewicza z Golubia Dobrzynia Pracownik Urzędu Miasta nadal odnosił się także do poprzedniej władzy. Roman Tasarz, który był burmistrzem Golubia-Dobrzynia w latach 2002-2014, kilkukrotnie pozwał Cezara Maćkiewicza za pomówienia. Wygrał kilka razy. W ostatnich dniach upublicznił kolejny wyrok, pokazujący, że Cezar Maćkiewicz ponownie pomawiał i naruszał dobra osobiste. - Tym razem nie chodzi jednak tylko o samego Cezara Maćkiewicza. Bardziej chodzi o doradcę burmistrza (M. Piątkowskiego), Golubia-Dobrzynia, gdyż sprawa dotyczy oficjalnego, urzędowego "opracowania"(?), "raportu"(?), prezentowanego radnym Rady Miasta G-D na jednej z komisji w 2015 roku przez C. Maćkiewicza - doradcę burmistrza M. Piątkowskiego. (Oczywistym zatem jest, że ów "raport" zlecił, czytał, akceptował M. Piątkowski). Następnie fragmenty tegoż "raportu", oczywiście co bardziej "sensacyjne" - publikowało lokalne "CGD". Owa publikacja oraz "Listy..." - stanowiły podstawę mojego oskarżenia. Wiem skądinąd, że takich "raportów" było więcej. Składanych na mnie donosów do różnych organów ścigania - dziesiątki. Wiele z nich w majestacie urzędowym doradcy burmistrza (M. Piątkowskiego). Ten wyrok - to już przysłowiowa "musztarda po obiedzie”. Chcę jednak, abyście Państwo wiedzieli, że moim zdaniem - tylko, albo przede wszystkim - w tym celu, (zniszczenia mnie jako konkurenta w staraniu się o fotel burmistrza), M. Piątkowski zatrudnił C. Maćkiewicza jako swojego doradcę. (Oczywiście, także "za zasługi" w plugawieniu mnie, gdy pełniłem jeszcze funkcję burmistrza G-D). Podatników owo "zatrudnienie" kosztowało kilkaset tysięcy złotych. Komu się to opłaciło? Czy w ogóle kłamstwo, plugawienie, sianie nienawiści, pomawianie - w polityce, także lokalnej - się opłaca? Kto ponosi odpowiedzialność moralną, ludzką, urzędową - w niniejszej sprawie? Na te pytania odpowiedzcie sobie Państwo sami – komentuje ostatni wyrok Roman Tasarz

Sąd nakazał pozwanemu Cezaremu Mackiewiczowi, by w lokalnym Tygodniku zamieścił, na własny koszt, w terminie dwóch tygodni od uprawomocnienia się wyroku oświadczenie: „Ja, Cezar Maćkiewicz, przepraszam Romana Tasarza za moją wypowiedź zawartą w artykule „Ile jeszcze miasto zapłaci?" opublikowaną w Tygodniku CGD nr 28/20157351 z dnia 16 lipca 2015 roku oraz za zamieszczenie przeze mnie na portalu społecznościowym Facebook publikacji zatytułowanej „Prywatny Folwark cz. 7 List Otwarty do Mieszkańców Golubia-Dobrzynia i wielu innych. Listopad 2014”. Zarówno moja wypowiedź, jak i publikacje zawierają informacje nieprawdziwe

o Romanie Tasarzu, sugerujące, iż dopuszczał się on działań korupcyjnych i protekcji oraz wzbogacał się kosztem miasta Golubia-Dobrzynia, co narusza dobra osobiste Romana Tasarza w postaci godności, czci i dobrej sławy. Jednocześnie przepraszam Romana Tasarza za użycie wobec niego obraźliwych i uwłaczających zwrotów."

Jeśli Cezar Maćkiewicz oświadczenia by nie opublikował, Roman Tasarz, dostał prawo do zamieszczenia go. Ponadto sąd zdecydował, że pozwany ma zapłacić na rzecz powoda oraz Miejskiego Ośrodka Polityki Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu, Świetlicy Socjoterapeutycznej i Środowiskowej – po 7500 zł. Zasądzono także od pozwanego 5.760 zł z tytułu zwrotu kosztów procesu.

Chcielibyśmy dowiedzieć się jakie jest stanowisko burmistrza Mariusza Piątkowskiego, który powołał Cezara Maćkiewicza na swojego doradcę oraz dał stanowisko kierownika w urzędzie. Zapytaliśmy czy planuje jakieś konsekwencje wobec ówczesnego urzędnika oraz czy potwierdza informacje rozpowszechniane w raporcie czy może chce przeprosić/poinformować, że dokument z pomówieniami był w obiegu w urzędzie. Poprosiliśmy także o udzielenie informacji jak aktualnie wygląda relacja urzędu z Cezarem Maćkiewiczem – czy jest on pracownikiem UM, czy może został rozwiązany stosunek pracy z nim oraz czy zakończył się proces UM z Cezarem Maćkiewiczem. Czekamy na odpowiedź.