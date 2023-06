Wyroki TSUE z 15 czerwca 2023: Banki bez wynagrodzenia za kapitał! Mecenas z Torunia: "3:0 dla frankowiczów"

- Pierwszy wyrok TSUE z 15 czerwca mówi wprost, że TSUE mówi wprost, że bank nie może żądać od klienta dodatkowego wynagrodzenia za to, że ten korzystał z udostępnionego kapitału. Zaś klient ma do tego prawo z tego tytułu, że bank obracał pieniędzmi wpłacanymi w ramach rat. Trybunał wskazał jednak, że musi się to odbywać zgodnie z zasadą proporcjonalności, aby nie dochodziło do skrajności i nie było zbyt krzywdzące dla banku, czyli w tej sytuacji TSUE postawił warunek, jest więc pewien hamulec - dodaje Magdalena Pledziewicz.