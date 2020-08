Wyrównanie emerytur i rent. Zobacz, kto zyska teraz dodatkowe pieniądze [30.08]

Świecie. Zaraz rozpocznie się rok szkolny w gm. Świecie. Uczniowie pójdą do szkół

1 września uczniowie ruszą do szkół w gminie Świecie. Jak zapewniał podczas sesji rady miejskiej Waldemar Fura, kierownik Ośrodka Oświaty i Wychowania w Świeciu. Uważa on, że szkoły w Świeciu są przygotowane do podjęcia nauczania w systemie stacjonarnym w sytuacji zagrożenia epid...