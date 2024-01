Wysoki poziom złego cholesterolu - takie są objawy. Tych objawów nie lekceważ, mogą być groźne dla zdrowia! [5.01.2024] Agnieszka Kasperek

Cholesterol to lipoproteina. Choć wielu osobom ta nazwa kojarzy się źle, cholesterol jest niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Problemy zdrowotne zaczynają się wówczas, gdy cholesterol występuje we krwi w nieprawidłowym stężeniu. Może wówczas upośledzać działanie różnych układów w organizmie i powodować choroby groźne dla zdrowia, a nawet życia, takie jak miażdżyca, udar mózgu, zawał mięśnia sercowego. Pierwsze objawy podwyższonego poziomu cholesterolu bywają lekceważone, przez co chory zbyt późno zgłasza się po pomoc medyczną. Zobacz, jakie są objawy podwyższonego poziomu cholesterolu we krwi.