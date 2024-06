Wystarczy łyżka, a krzak truskawek ugnie się od owoców. Oto dobry nawóz domowej roboty [20.06.2024 r.]

Właściwości truskawek

Truskawki są prawdziwą bombą witaminową. Porcja 100 g truskawek zawiera 60 mg witaminy C, co pokrywa dzienne zapotrzebowanie dla osób dorosłych - to znacznie więcej niż cytrusy. Ponadto znajdziemy w nich witaminy z grupy B, witaminę A oraz E oraz wiele składników mineralnych - żelazo, wapń, fosfor, magnez i mangan.

Truskawki pozytywnie wpływają na pracę serca, mózgu, wątroby oraz nerek. Wykazują również właściwości przeciwnowotworowe. Są nisko kaloryczne i mają niski indeks glikemiczny, mogą więc być spożywane w ograniczonych ilościach przez cukrzyków.

