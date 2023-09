Wyż Patricia ściągnie nad Kujawy i Pomorze upały - od czwartku do połowy przyszłego tygodnia. Oto prognoza pogody

Bardzo ciepła aura, bo do 27-29 stopni Celsjusza w cieniu (a to próg upału) potrwa od czwartku, przez cały weekend i do połowy następnego tygodnia. Plaże znów zapełnią się spragnionymi ochłody ludźmi.

Dość chłodne dotąd noce (ok. 12 stopni) też będą stopniowo cieplejsze – do 18 stopni na początku następnego tygodnia.