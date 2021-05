Wyższe nowe emerytury 2021. Emeryt ma więcej pieniędzy bez względu na czas pracy [21.05.21]

O co najmniej 5 proc. wyższe są emerytury obliczane od początku kwietnia br. Powód to obowiązujące nowe tablice dalszego trwania życia.

Wyższe od kwietnia emerytury to w tym przypadku wiadomość i dobra, i zła. Dobra, bo emeryt ma więcej pieniędzy, bez względu na to, czy pracuje dłużej, czy nie. Jak policzył ZUS, dla 60-letniej osoby świadczenie zwiększa się o 5,6 proc., a dla 65-letniej - 6,5 proc. Dotyczy to tych, którzy wniosek o emeryturę składają od 1 kwietnia br.: zarówno osób, które teraz osiągają wiek emerytalny, jak i tych, które prawo do emerytury osiągnęły wcześniej, ale z niego nie skorzystały. Ma to związek z tablicami przeciętnego dalszego trwania życia. GUS ogłasza je w marcu każdego roku. Obowiązują od 1 kwietnia do 31 marca roku następnego. Są wspólne dla kobiet i mężczyzn. Tablice przedstawiają przeciętną liczbę miesięcy, jaką mają do przeżycia osoby między 30 a 90 rokiem życia.

Ostatnio ogłoszone tablice opracowane są z uwzględnieniem ubiegłorocznych danych, a jak wiemy z powodu pandemii (ale nie tylko, bo kilkadziesiąt tysięcy nadprogramowych zgonów spowodowanych było utrudnieniami lub brakiem dostępu do opieki lekarskiej) liczba zgonów dramatycznie wzrosła. To odbiło się na prognozie długości życia. I to jest ta zła wiadomość. Dla osoby w wieku 60 lat prognoza życia - w porównaniu z tablicami obowiązującymi w poprzednim roku - skróciła się z 261,5 do 247,7 miesięcy, czyli o prawie 14 miesięcy. Dla 65-latków prognoza przewiduje życie krótsze o nieco ponad 13 miesięcy. Trzeba pamiętać, że są to uśrednione dane statystyczne, które jednak pokazują pewne tendencje. W porównaniu z tablicami z poprzednich lat, ubiegłoroczny spadek jest dramatyczny. Wcześniej biliśmy na alarm, jeśli życie skracało się o 3-4 miesiące, bo regułą była tendencja wydłużania się życia. Teraz ubyło ponad 13 miesięcy! Nie rysuje się też dobra perspektywa na przyszłość. Przez pierwsze 4 miesiące br. odnotowano 194,2 tys. zgonów (według rejestrów USC). Ten powód, z racji którego wzrasta emerytura, nie napawa radością.

ZUS wybiera korzystniejsze tablice trwania życia... Z obecnych tablic trwania życia, jak wspomnieliśmy wyżej, skorzystają osoby, które wiek emerytalny osiągają od 1 kwietnia br. i przechodzą na emeryturę oraz ci, którzy wiek emerytalny osiągnęli przed 1 kwietnia 2021, ale wniosku do tej pory nie składali, planują to zrobić do 31 marca 2022. Do tego czasu obowiązują aktualne tablice. ZUS obliczając emeryturę sprawdza, które tablice dalszego trwania życia są korzystniejsze: te obowiązujące w chwili ukończenia wieku emerytalnego, czy aktualne w dniu złożenia wniosku. Na tej samej zasadzie z obecnych tablic prognozowanego trwania życia mogą skorzystać osoby, które wiek emerytalny osiągają między 1 kwietnia 2021 a 31 marca 2022, a wniosek o emeryturę planują złożyć później. Jeśli w dniu składania wniosku będą obowiązywały inne, mniej korzystne tablice prognozowanego trwania życia - ZUS wybierze korzystniejsze.

... ale nie wszyscy mogą z tego skorzystać Wybór korzystniejszych tablic prognozowanego trwania życia nie dotyczy osób, które już są na emeryturze. Tymczasem, jak informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego, w ostatnim czasie wielu seniorów, m.in. z Włocławka, składa wnioski o przeliczenie emerytury z uwzględnieniem nowych tablic trwania życia.